americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Menos estadounidenses solicitan subsidios por desempleo

WASHINGTON (AP) — Menos estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo la semana pasada mientras los despidos se mantienen bajos a pesar de la creciente preocupación por un debilitamiento del mercado laboral.

Una tienda busca personal en Niles, Illinois, el 30 de diciembre del 2025. (AP foto/Nam Y. Huh)
Una tienda busca personal en Niles, Illinois, el 30 de diciembre del 2025. (AP foto/Nam Y. Huh) AP

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes de ayuda por desempleo para la semana que terminó el 10 de enero cayeron en 9.000, situándose en 198.000, por debajo de las 207.000 de la semana anterior. La cifra fue significativamente menor que las 215.000 que los analistas encuestados por la firma de datos FactSet esperaban.

Las solicitudes de beneficios por desempleo se consideran un indicador de los despidos y son un reflejo casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza parte de la volatilidad semanal, cayó en 6.500, situándose en 205.000.

El número total de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana anterior que terminó el 3 de enero disminuyó en 19.000, alcanzando 1,88 millones, según informó el gobierno.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter