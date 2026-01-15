Menos estadounidenses solicitan subsidios por desempleo

Compartir en:









El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes de ayuda por desempleo para la semana que terminó el 10 de enero cayeron en 9.000, situándose en 198.000, por debajo de las 207.000 de la semana anterior. La cifra fue significativamente menor que las 215.000 que los analistas encuestados por la firma de datos FactSet esperaban.

Las solicitudes de beneficios por desempleo se consideran un indicador de los despidos y son un reflejo casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza parte de la volatilidad semanal, cayó en 6.500, situándose en 205.000.

El número total de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana anterior que terminó el 3 de enero disminuyó en 19.000, alcanzando 1,88 millones, según informó el gobierno.

