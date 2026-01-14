americateve

Mellizos reclaman al versátil infielder Vidal Bruján de waivers de los Bravos

MINNEAPOLIS (AP) — Los Mellizos de Minnesota reclamaron el miércoles al infielder Vidal Bruján de waivers de los Bravos de Atlanta, con lo cual incorporaron un bateador ambidiestro con experiencia en múltiples posiciones en las Grandes Ligas.

ARCHIVO - El dominicano Vidal Bruján, de los Bravos de Atlanta, corre tras batear un sencillo en el duelo ante los Tigres de Detroit, el 21 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ryan Sun, archivo)
Bruján, de 27 años, ha jugado en cinco temporadas desde que debutó en 2021 con los Rays de Tampa Bay. Bateó para .253 con 14 carreras anotadas y ocho impulsadas en 61 juegos en 2025 entre los Bravos, los Orioles de Baltimore y los Cachorros de Chicago.

Pasó 2024 con los Marlins de Miami.

Originario de la República Dominicana, tiene un promedio de bateo de .199 en su carrera con un porcentaje de embasado de .267, 76 anotadas y 16 robos en 262 juegos de Grandes Ligas. Bruján ha jugado principalmente en la segunda base y el campocorto, pero también ha tenido turnos regulares en la tercera base y en cada posición de los jardines.

A fin de hacer espacio en el roster de 40 jugadores para Bruján, los Mellizos dieron de baja al receptor/infielder Mickey Gasper. Gasper jugó en 45 juegos por Minnesota la temporada pasada.

_____

FUENTE: AP

