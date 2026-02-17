americateve

Mellizos: Pablo López sufre desgarro en el codo, probable baja el resto de la temporada

FORT MYERS, Florida, EE.UU. (AP) — Pablo López, el estelar pitcher abridor de los Mellizos de Minnesota, fue diagnosticado con un desgarro significativo en el ligamento colateral cubital del codo derecho, informó el martes el gerente general de Minnesota Jeremy Zoll.

Zoll comentó a los reporteros en las instalaciones de entrenamiento de primavera del club que López buscará una segunda opinión, pero que probablemente el venezolano necesitará una cirugía que le costaría toda la temporada.

La noticia llega un día después de que López terminara antes de tiempo una sesión de bullpen debido a lo que el mánager Derek Shelton describió como “un poco de dolor en el codo”.

López, quien cumplirá 30 años el próximo mes, lanzó poco más de dos entradas antes de detenerse el lunes. Se consideraba que iba adelantado en su preparación para unirse a Venezuela para el inminente Clásico Mundial de béisbol.

Ha sido el abridor del día inaugural de los Mellizos las últimas tres temporadas. El año pasado quedó limitado a 75 entradas y dos tercios, con tres estancias en la lista de lesionados por problemas en el isquiotibial, el hombro y el antebrazo.

El All-Star en 2023 había realizado 32 aperturas en cada temporada de 2022 a 2024, la primera de esas con Miami antes de un par con Minnesota.

López registró marca de 5-4 con efectividad de 2.74 la temporada pasada. Ganó 10 juegos en cada una de las tres temporadas anteriores, coronadas por un máximo de su carrera de 15 en 2024.

___

AP MLB: https://apnews.com/mlb

FUENTE: AP

