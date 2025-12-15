americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mellizos incorporan al primera base Josh Bell con por un año, según fuente

MINNEAPOLIS (AP) — Los Mellizos de Minnesota y el resistente toletero Josh Bell acordaron el lunes un contrato de un año por 7 millones de dólares, según una persona con conocimiento de las negociaciones.

ARCHIVO - Foto del 27 de septiembre del 2025, Josh Bell de los Nacionales de Washington batea un doble en la sexta entrada ante los Mellizos de Minnesota. (AP Foto/Daniel Kucin Jr., Archivo)
ARCHIVO - Foto del 27 de septiembre del 2025, Josh Bell de los Nacionales de Washington batea un doble en la sexta entrada ante los Mellizos de Minnesota. (AP Foto/Daniel Kucin Jr., Archivo) AP

La persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la finalización del acuerdo estaba pendiente de un examen físico, dijo que Bell recibirá un bono por firmar de 250.000 y un salario de 5,5 millones en 2026. El acuerdo incluye una opción mutua para 2027 con una cláusula de rescisión de 1,25 millones.

Bell también obtendrá una suite de hotel en los viajes fuera de casa.

Se espera que Bell ayude a llenar un vacío en la primera base y como bateador designado con los Mellizos en su undécima temporada en las Grandes Ligas. Este año bateó para .237 con 22 jonrones y 63 carreras impulsadas para Washington.

___

El escritor de béisbol de AP, Ronald Blum, contribuyó a este informe.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter