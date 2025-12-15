Mellizos incorporan al primera base Josh Bell con por un año, según fuente

Compartir en:









ARCHIVO - Foto del 27 de septiembre del 2025, Josh Bell de los Nacionales de Washington batea un doble en la sexta entrada ante los Mellizos de Minnesota. (AP Foto/Daniel Kucin Jr., Archivo) AP

La persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la finalización del acuerdo estaba pendiente de un examen físico, dijo que Bell recibirá un bono por firmar de 250.000 y un salario de 5,5 millones en 2026. El acuerdo incluye una opción mutua para 2027 con una cláusula de rescisión de 1,25 millones.

Bell también obtendrá una suite de hotel en los viajes fuera de casa.

Se espera que Bell ayude a llenar un vacío en la primera base y como bateador designado con los Mellizos en su undécima temporada en las Grandes Ligas. Este año bateó para .237 con 22 jonrones y 63 carreras impulsadas para Washington.

El escritor de béisbol de AP, Ronald Blum, contribuyó a este informe.

