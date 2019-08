Melanie rememora Woodstock, y que no recibió un centavo

Tenía apenas 22 años cuando actuó en el concierto histórico que también incluyó a Jimi Hendrix, The Grateful Dead y Joan Baez. Melanie había esperado por horas y horas para actuar, sentada a un costado del escenario mientras veía a Richie Havens y otros completar sus presentaciones.

"El terror seguía apoderándose de mí. La idea de cantar frente a todas esas personas en ese enorme escenario — yo estaba sola", dijo. "Entonces empezó a llover y realmente creí que todos se levantarían y se irían a casa. Está lloviendo, soy libre, volveré a mi vida de antes. Quizás sea arqueóloga; quizás me una a los Cuerpos de Paz. Ahí fue cuando me dijeron, 'Tú sigues'".

Se suponía que era el turno de la Incredible String Band, pero "ellos estaban preocupados de electrocutarse", recordó Melanie. "Yo no sabía de electricidad. Sólo salí y mi vida no volvió a ser la misma. Fue todo un despertar espiritual".

Melanie, cuyos éxitos incluyen "Brand New Key" y "Lay Down (Candles in the Rain)”, fue una de las pocas intérpretes femeninas en Woodstock. Aunque el evento es recordado como un concierto revolucionario, dijo que "lo último que pensaba era que sería un evento histórico".

"La gente decía cosas como, 'Ay, viene Bob Dylan. Ay no, ya no. Quizás venga este grupo. Oh, este grupo viene'. Creo que porque la gente se estaba retirando, estaban cancelando porque sabían que era un caos".

"Muy pocos fueron remunerados, a menos que una agencia los representara", agregó la artista de 72 años. "A muchos de nosotros no nos pagaron. Yo nunca recibí un centavo de Woodstock".

Melanie tenía previsto actuar en el cancelado concierto organizado por el cofundador de Woodstock Michael Lang por el 50mo aniversario (Lang dijo que a todos los artistas se les pagó pese a la cancelación del evento). Pero Melanie todavía celebrará su medio siglo en otro concierto: el WE 2019 Experience en West Jefferson, Carolina del Norte. El evento de dos fines de semana, que comenzó la semana pasada y se reanuda el viernes, incluye a artistas como Jefferson Starship, Ten Years After, John Sebastian y Canned Heat.

"Cincuenta años después soy la encarnación del espíritu de Woodstock. Yo vi lo que ocurrió. La gente se unió de una manera que uno sólo ve cuando sucede una catástrofe, que la gente se junta y como que supera obstáculos increíbles. Ese es el espíritu de lo que estaba pasando. Yo lo viví y no puedo soltarlo", manifestó.

"En un momento me di cuenta de que, tú sabes, estoy al servicio de la industria aquí. Yo en cierto modo cumplo, entiendo a esa gente frente a mí, y juntos nos elevamos a un lugar más alto. Eso es todo".