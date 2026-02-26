Melania Trump presidirá reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, un hito para una primera dama

La primera dama Melania Trump en un evento para presentar su baile de gala anual 2025 en el Museo Nacional Smithsonian de Historia Estadounidense, el viernes 20 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert) AP

Cuando la esposa del mandatario Donald Trump tome asiento en la silla del presidente el lunes por la tarde, “será la primera vez que una primera dama, o un primer caballero, para el caso, haya presidido una reunión del Consejo de Seguridad”, declaró el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

Estados Unidos asume en marzo la presidencia rotatoria del consejo, integrado por 15 miembros, y la oficina de la primera dama indicó que la reunión que presidirá “destacará el papel de la educación en el avance de la tolerancia y la paz mundial”.

Melania Trump ha convertido a los niños en zonas de conflicto en uno de sus temas emblemáticos; el año pasado escribió una carta al presidente ruso Vladímir Putin antes de una cumbre con Trump y posteriormente anunció que el esfuerzo había permitido que un grupo de niños desplazados por la guerra entre Rusia y Ucrania se reuniera con sus familias.

Todo esto ocurre en momentos en que Trump ha criticado a las Naciones Unidas, asegurando en repetidas ocasiones que el órgano mundial no ha estado a la altura de su potencial. Ha retirado a Estados Unidos de varios organismos de la ONU, entre ellos la Organización Mundial de la Salud y la agencia cultural UNESCO, al tiempo que recortó fondos a decenas de otros.

Estados Unidos también le debe a Naciones Unidas miles de millones de dólares. Hasta principios de este mes, el gobierno de Trump no había pagado ninguna de sus cuotas obligatorias para el presupuesto operativo regular del organismo para 2025 ni para este año. Desembolsó 160 millones de dólares, alrededor del 4% de los casi 4.000 millones de dólares que adeuda en total, incluidos los correspondientes a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a finales del mes pasado que Naciones Unidas se enfrenta a un “colapso financiero inminente” a menos que se reformen sus normas financieras o que todos los países miembros paguen sus cuotas, un mensaje claramente dirigido a Estados Unidos.

Trump también generó inquietud entre aliados de que sus ambiciones más amplias para que la Junta de Paz desempeñe un papel en otros conflictos globales más allá de Gaza eludirían al Consejo de Seguridad de la ONU.

Durante la primera reunión de la Junta de Paz, Trump afirmó la semana pasada que “vamos a asegurarnos de que Naciones Unidas sea viable” y “creo que con el tiempo estará a la altura de su potencial”. Añadió: “Algún día, yo no estaré aquí; Naciones Unidas sí”.

En cuanto a la importancia de que Melania Trump presida la reunión del Consejo de Seguridad, Dujarric lo calificó como “una señal de la importancia que Estados Unidos le da al Consejo de Seguridad y al tema”.

Cualquier país que ostente la presidencia del consejo durante el mes puede elegir el tema de algunas reuniones emblemáticas.

Dujarric señaló que la directora de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, informará al Consejo de Seguridad a nombre del secretario general en la reunión del lunes, presidida por la primera dama y titulada oficialmente “Niños, tecnología y educación en conflictos”.

___

FUENTE: AP