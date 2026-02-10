Medidas en Cisjordania son un acto de “soberanía de facto”, dice ministro israelí

Un obrero palestino que trabaja en una zona industrial israelí en Cisjordania cuida el jardín de su casa, en la ciudad de Jericó, en Cisjordania, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Nasser Nasser) AP

Los pasos “en realidad establecen un hecho sobre el terreno de que no habrá un Estado palestino”, declaró el ministro de Energía Eli Cohen a la Radio del Ejército de Israel.

Palestinos, países árabes y grupos de derechos humanos han calificado las medidas anunciadas el domingo como una anexión del territorio, que alberga a aproximadamente 3,4 millones de palestinos que lo buscan para establecer un futuro Estado.

Los comentarios de Cohen se producen tras declaraciones similares hechas por otros miembros del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, entre ellos, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el ministro de Defensa Israel Katz.

Las medidas —y las propias descripciones de los funcionarios israelíes sobre ellas— enfrentan al país con aliados regionales y con declaraciones previas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Netanyahu viajó a Washington para reunirse con él esta semana.

El año pasado, Trump dijo que no permitiría que Israel anexara Cisjordania. En el alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, que tenía como objetivo detener la guerra en Gaza, también se reconocieron las aspiraciones palestinas para alcanzar la condición de Estado.

Las medidas erosionan aún más los limitados poderes de la Autoridad Palestina, y no se sabe hasta qué punto este organismo puede oponerse a ellas.

En un comunicado emitido el martes, el gabinete del presidente Mahmoud Abbas “ordenó a todas las instituciones públicas y privadas palestinas a no involucrarse con estas medidas israelíes y a adherirse estrictamente a las leyes y regulaciones palestinas vigentes”.

En un comunicado conjunto emitido el lunes, un grupo de ocho países árabes y de mayoría musulmana expresó su “rechazo absoluto” a las medidas, calificándolas de ilegales y advirtiendo que “alimentarían la violencia y el conflicto en la región”.

La promesa de Israel de no anexar Cisjordania forma parte integral de sus acuerdos diplomáticos con algunos de esos países, y las renovadas advertencias de que era una “línea roja” para los Emiratos hicieron que Israel pospusiera el año pasado algunas discusiones de alto nivel sobre el asunto.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dijo “gravemente preocupado” por las medidas.

“Nos alejan cada vez más de una solución de dos Estados y de la capacidad de la autoridad palestina y del pueblo palestino para controlar su propio destino”, dijo el lunes su portavoz, Stephane Dujarric.

Qué significan las medidas

Las medidas, aprobadas el domingo por el Gabinete de Seguridad de Netanyahu, amplían la autoridad de aplicación de la ley por parte de Israel sobre el uso de la tierra y la planificación en áreas administradas por la Autoridad Palestina, facilitando que los colonos judíos obliguen a los palestinos a ceder tierras.

Smotrich y Katz dijeron el domingo que levantarían restricciones de larga data sobre la venta de tierras a judíos israelíes en Cisjordania, trasladarían parte del control sobre sitios sagrados sensibles —como la mezquita de Ibrahimi en Hebrón, también conocida como la Tumba de los Patriarcas— y desclasificarían registros de propiedad para facilitar adquisiciones de propiedades.

También reactivarían un comité gubernamental facultado para realizar lo que los funcionarios describieron como compras “proactivas” de tierras en el territorio, un paso destinado a reservar tierras para la futura expansión de asentamientos.

En conjunto, las medidas añaden un sello oficial a la acelerada expansión de Israel y anularían partes de acuerdos de décadas que dividieron Cisjordania entre áreas bajo control israelí y áreas donde la Autoridad Palestina ejerce una autonomía limitada.

Israel ha legalizado cada vez más los asentamientos de colonos construidos en tierras que, según documentos, los palestinos han poseído durante mucho tiempo, además de haber desalojado comunidades palestinas de áreas declaradas tierras estatales, zonas de tiro o reservas naturales.

Más de 700.000 israelíes viven en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, territorios capturados por Israel en 1967 y que los palestinos buscan para establecer un Estado independiente junto con la Franja de Gaza.

A los palestinos no se les permite vender tierras de forma privada a israelíes. Los colonos pueden comprar casas en tierras controladas por el gobierno de Israel.

La comunidad internacional considera abrumadoramente que la construcción de asentamientos israelíes es ilegal y un obstáculo para la paz.

“Estas decisiones constituyen una violación directa de los acuerdos internacionales a los que Israel está comprometido y son pasos hacia la anexión de las Áreas A y B”, dijo el grupo de vigilancia antiasentamientos Peace Now el domingo, refiriéndose a distintas partes de Cisjordania donde la Autoridad Palestina ejercía cierta autonomía.

__

Natalie Melzer contribuyó desde Nahariya, Israel.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

