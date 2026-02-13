americateve

Medida de inflación en EEUU cae a mínimo de casi cinco años por baja de gasolina y vivienda

WASHINGTON (AP) — Una medida clave de la inflación cayó el mes pasado a un nivel cercano al mínimo de casi cinco años, ya que se desaceleró el crecimiento de los precios de los alquileres de apartamentos y bajaron los precios de la gasolina, lo que ofrece cierto alivio a los estadounidenses que lidian con los fuertes aumentos de costos de los últimos cinco años.

Una tienda en Chicago el 10 de febrero del 2026. (AP foto/Erin Hooley) AP

La inflación bajó a 2,4% en enero en comparación con un año antes, frente a 2,7% en diciembre y no muy lejos del objetivo de 2% de la Reserva Federal. Los precios subyacentes, que excluyen las categorías volátiles de alimentos y energía, subieron apenas 2,5% en enero respecto de hace un año, por debajo de 2,6% el mes anterior y el incremento más pequeño desde marzo de 2021.

El informe del viernes sugiere que la inflación podría estar enfriándose, pero llega después de que el costo de los alimentos, la gasolina y los alquileres de apartamentos se disparara tras la pandemia, con los precios al consumidor alrededor de 25% más altos que hace cinco años. El aumento en una gama tan amplia de costos se ha convertido en un tema político de alto perfil.

En términos mensuales, los precios al consumidor subieron 0,2% en enero respecto de diciembre, mientras que los precios subyacentes aumentaron 0,3%.

Si la inflación se acerca al objetivo de 2% de la Reserva Federal, podría permitir que el banco central recorte más este año su tasa clave de interés a corto plazo, como Trump ha exigido. Los altos costos de endeudamiento para rubros como hipotecas y préstamos para automóviles también han contribuido a la percepción de que muchos artículos de alto precio siguen estando fuera del alcance de muchos compradores.

En enero, los economistas esperan que los precios de la gasolina hayan disminuido, mientras que el costo de los comestibles podría volver a subir después de que aumentaran en diciembre. Los precios en general podrían incrementarse más de lo previsto, señalan los economistas, porque los costos suelen subir más en enero que en otros meses, ya que las empresas reajustan sus precios al comienzo del año.

La inflación se disparó a 9,1% en 2022, ya que el gasto de los consumidores se elevó al mismo tiempo que las cadenas de suministro se atascaron a raíz de la pandemia. Empezó a bajar en 2023, pero se estabilizó en torno a 3% a mediados de 2024 y desde entonces apenas ha mejorado.

La inflación se moderó un poco este otoño, aunque parte de eso reflejó las interrupciones del cierre del gobierno durante seis semanas en octubre. El cierre alteró la recopilación de datos del gobierno y llevó a que se estimaran en noviembre los cambios de precios de la vivienda, lo que, según la mayoría de los economistas, redujo artificialmente la inflación ese mes.

Al mismo tiempo, las medidas del crecimiento salarial han disminuido en el último año aproximadamente, a medida que la contratación se desplomó. Con las empresas reacias a sumar empleos, los trabajadores no tienen tanta capacidad de negociación para exigir aumentos. Incrementos salariales más pequeños pueden reducir las presiones inflacionarias, ya que las empresas a menudo suben los precios para compensar salarios más altos.

Un crecimiento salarial más moderado es una de las principales razones por las que muchos economistas esperan que la inflación siga cediendo este año.

“No esperamos en absoluto que la inflación vuelva a repuntar”, estimó Luke Tilley, economista jefe de Wilmington Trust.

Muchas empresas todavía están absorbiendo los costos de los aranceles, y los economistas prevén que podrían subir más los precios en los próximos meses para compensar esos gastos adicionales. Aun así, la mayoría pronostica que la inflación disminuirá más en la segunda mitad del año y caerá más cerca del objetivo de 2% de la Fed para finales de 2026.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

