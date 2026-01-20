Médicos de Minnesota denuncian miedo y caos por la ofensiva migratoria de Trump

Agentes federales de inmigración miran por la ventana de una vivienda, el martes 20 de enero de 2026, en Maplewood, Minnesota. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Un paciente con cáncer de riñón desapareció sin sus medicamentos en las instalaciones de detención de inmigración. Fue necesaria una intervención legal para que le enviaran su medicina, aunque los médicos no están seguros de si ha podido tomarla.

Un diabético con miedo de recoger insulina; un paciente con una herida tratable que se infectó y requirió que lo internaran en la unidad de cuidados intensivos; personal hospitalario —de América Latina, Somalia, Myanmar y otros lugares— con demasiado miedo para ir a trabajar.

“Nuestros lugares de curación están bajo asedio”, dijo el martes el doctor Roli Dwivedi, expresidente de la Academia de Médicos Familiares de Minnesota, en una conferencia de prensa en el Capitolio estatal en St. Paul, donde un médico tras otro relataba el sufrimiento de los pacientes en medio de la ofensiva gubernamental.

Durante años, los hospitales, escuelas e iglesias habían estado fuera del alcance de las agencias de aplicación de la ley migratoria.

Pero hace un año, el gobierno de Trump anunció que las agencias federales de inmigración podrían hacer arrestos en esas instalaciones, poniendo fin a una política que había estado en vigor desde 2011.

“He sido médico en ejercicio por más de 19 años aquí en Minnesota, y nunca he visto este nivel de caos y miedo”, ni siquiera en el punto álgido de la crisis de COVID-19, señaló Dwivedi.

La ofensiva, que comenzó a finales del año pasado, alcanzó niveles sin precedentes en enero, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que enviaría 2.000 agentes y funcionarios federales al área de Minneapolis, en lo que calificó como la operación de aplicación de la ley de inmigración más grande de la historia.

Más de 3.000 personas que estaban en Estados Unidos sin autorización fueron arrestadas durante lo que el gobierno denominó Operación Metro Surge, se informó en un documento judicial presentado el lunes.

“Nuestros pacientes están desapareciendo”, y hay mujeres embarazadas que no reciben los cuidados prenatales clave, dijo la doctora Erin Stevens, presidenta legislativa de la sección de Minnesota del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Las solicitudes para partos en casa también aumentaron significativamente, “incluso entre pacientes que nunca habían considerado esta posibilidad, o para quienes no es una opción segura”, señaló Stevens.

El aumento de la presencia de las fuerzas del orden en las profundamente liberales Ciudades Gemelas ha desatado enfrentamientos entre activistas y agentes de inmigración, ha enfrentado a funcionarios de la ciudad y del estado contra el gobierno federal, y provocó la muerte de una madre de tres hijos a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en lo que, según funcionarios federales, fue un acto de defensa propia, pero que las autoridades locales describieron como una medida imprudente e innecesaria.

El gobierno de Trump y las autoridades de Minnesota se han culpado mutuamente por el aumento en las tensiones.

El estallido más reciente ocurrió el domingo, cuando varios manifestantes interrumpieron una ceremonia en una iglesia de St. Paul porque uno de sus pastores dirige la oficina local del ICE. Algunos se acercaron directamente al púlpito en la Iglesia de las Ciudades, mientras otros coreaban en voz alta “Fuera el ICE”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que ha abierto una investigación de derechos civiles sobre la protesta en la iglesia.

