Medias Rojas despiden a su presidente de béisbol Dombrowski

Boston, que había ganado tres títulos seguidos de división, quedaría eliminado de la lucha por el banderín de la división si pierde el lunes en el último juego de la serie.

Dombrowski, un veterano directivo del béisbol que construyó un equipo campeón de la Serie Mundial en Miami y ayudó a los Tigres a ganar dos títulos de la Liga Americana, fue reclutado para dirigir las operaciones en Boston en 2015, después de que el equipo terminara último de la tabla, marca que repitió al curso siguiente.

Después de ese año, los Medias Rojas lograron tres títulos seguidos del Este de la Americana, algo inaudito en la franquicia.

Pero este año, con prácticamente el mismo roster que el anterior, los Medias Rojas están 76-67, perdieron cinco de sus primeros seis juegos y nunca llegaron a competir por el título de división.

“Me acabo de enterar y estoy muy sorprendido, asombrado”, dijo el manager Alex Cora, quien fue contratado como manager novato por Dombrowksi previo a la campaña de 2018.

“Ahora mismo, no tengo mucho que decir. Hablaremos un poco más mañana. Pero, él me dio la oportunidad de trabajar aquí y ser manager de Grandes Ligas”, dijo el piloto puertorriqueño. “Es algo que acaban decirme, no estoy en condiciones de hablar al respecto”.

Un grupo de generales asistentes de Boston se repartirán las funciones de Dombrowski en las últimas semanas de la temporada, señaló Gregg. Uno de ellos es el puertorriqueño Eddie Romero.