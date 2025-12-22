americateve

Medias Rojas adquieren a Willson Contreras de Cardenales por tres lanzadores jóvenes

BOSTON (AP) — Los Medias Rojas de Boston adquirieron al tres veces All-Star venezolano Willson Contreras de los Cardenales de San Luis el lunes en un intercambio por el lanzador derecho Hunter Dobbins y dos prospectos de pitcheo.

ARCHIVO — El venezolano Willson Contreras (40), de los Cardenales de San Luis, observa su jonrón solitario en la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el 6 de septiembre de 2023, en Atlanta. (AP Photo/John Bazemore, Archivo)
ARCHIVO — El venezolano Willson Contreras (40), de los Cardenales de San Luis, observa su jonrón solitario en la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el 6 de septiembre de 2023, en Atlanta. (AP Photo/John Bazemore, Archivo)

Contreras, de 33 años, tiene un promedio de bateo de .258 con 172 jonrones y 548 carreras impulsadas en diez temporadas con los Cachorros y los Cardenales. Pasó la mayor parte de su carrera como receptor antes de mudarse a la primera base el año pasado, cuando bateó para .257 con 20 jonrones y 80 carreras impulsadas.

Dobbins, de 26 años, tuvo un récord de 4-1 con una efectividad de 4.13 como novato en Boston el año pasado antes de romperse el ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y perderse la segunda mitad de la temporada. Los Cardenales también recibirán a los derechos de Single-A Blake Aita y Yhoiker Fajardo.

San Luis también envió dinero en efectivo a Boston como parte del acuerdo.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

