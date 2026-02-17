Medellín toma ventaja 2-1 ante Liverpool en inicio de 2da fase preliminar de Copa Libertadores

El equipo colombiano se adelantó con un tanto de Francisco Fydriszewski a los 52 minutos y obtuvo el triunfo con la anotación de Palacios a los 92.

“Esta victoria nos viene bien, pero tenemos que mantener los pies en la tierra porque es un partido de 180 minutos”, señaló Fydriszewski.

Los uruguayos habían igualado momentáneamente a los 64 minutos a través de Santiago Strasorier.

En los otros encuentros de la fecha, el debutante 2 de Mayo empató 2-2 con Sporting Cristal, mientras Carabobo tomó ventaja 1-0 ante Huachipato.

La Fase 2 de la Libertadores continuará este miércoles con la presentación de dos campeones del torneo. Botafogo, que ganó el título en 2024, visitará a Nacional Potosí. Argentinos Juniors, que alzó el trofeo en 1985, se medirá a domicilio con Barcelona. O’Higgins y Bahía completarán la fecha.

El jueves se cerrará la tanda de encuentros de ida con los enfrentamientos Juventud–Guaraní y Deportivo Táchira–Tolima.

La próxima semana se disputarán los partidos de vuelta, que definirán los ocho clasificados a la última ronda preliminar, la cual otorgará cuatro cupos para la fase de grupos del certamen.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 18 de marzo. Esta ronda se iniciará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Alfredo Víctor Viera, de Montevideo, Medellín, semifinalista de la Libertadores en 2003, sorprendió a los locales con un cabezazo de Palacios, que se elevó por encima del arquero Martín Campaña y rompió el empate en el tiempo agregado.

La asistencia fue del internacional colombiano Frank Fabra, que debutó con el DIM y disputó su 50mo. partido en la Libertadores.

Medellín abrió el marcador con una buena definición de Fydriszewski, quien anotó con un tiro cruzado tras aprovechar un pase largo de José Ortiz.

Strasorier les dio la única alegría a los locales con un cabezazo luego de un cruzamiento de Diego Romero.

En Paraguay, 2 de Mayo mantuvo su invicto en su primera participación en la Libertadores al empatar 2-2 con Sporting Cristal.

El elenco paraguayo, que superó a Alianza Lima en la Fase 1, firmó sus dos goles en 72 segundos por intermedio de Fernando Cáceres y Cristiano –en contra– entre los minutos 83 y 84.

Sporting Cristal jugó con un hombre menos desde los 39 minutos por la expulsión de Luis Iberico, pero se sobrepuso para rescatar un empate con los gritos de Yoshimar Yotún (de penal) a los 62 y Ángel Martínez –en contra– a los 87.

Con un gol de Edson Tortolero, Carabobo venció 1-0 a Huachipato.

El equipo venezolano terminó con un jugador menos por la expulsión de Juan Camilo Pérez a cinco minutos del final.

