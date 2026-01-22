americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Medallista entre siete atletas que dieron positivo en nuevas pruebas de Río 2016

LAUSANA, Suzia (AP) — Siete atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, incluido un medallista de bronce, dieron positivo por dopaje en un nuevo análisis de sus muestras, informó el jueves la Agencia Internacional de Pruebas.

ARCHIVO - Foto del 13 de agosto del 2016, Aurimas Didzbalis de Lituania celebra tras la final de la prueba de 94 kilogramos de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. (AP Foto/Mike Groll, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 13 de agosto del 2016, Aurimas Didzbalis de Lituania celebra tras la final de la prueba de 94 kilogramos de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. (AP Foto/Mike Groll, Archivo) AP

Entre los atletas detectados se encuentran el medallista de halterofilia Aurimas Didzbalis de Lituania y la velocista Ivet Lalova de Bulgaria, quien ocupó el octavo lugar en la final de 200 metros femeninos.

"La mayoría de estos resultados positivos de reanálisis se deben principalmente a avances técnicos", afirmó la ITA, con una detección más sensible de rastros de esteroides.

Las muestras tomadas en los Juegos Olímpicos se almacenan y pueden ser reanalizadas hasta diez años después de su evento para permitir nuevos desarrollos en la ciencia del dopaje.

Cuatro de las pruebas positivas fueron para el esteroide anabólico danabol, incluido Didzbalis, y dos fueron para turinabol oral, el esteroide más famoso utilizado en el programa de dopaje respaldado por el estado de Alemania Oriental. La prueba positiva de Lalova fue para ostarina, que tiene efectos similares a los esteroides.

Didzbalis ocupó el tercer lugar en la categoría masculina de 94 kilogramos en Río y enfrenta la descalificación por parte del Comité Olímpico Internacional, lo que resultaría en la pérdida de su medalla. Su lugar lo ocuparía Sarat Sumpradit de Tailandia, que fue cuarto.

Didzbalis también dio positivo por dopaje antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en los campeonatos mundiales de 2017 en Anaheim, California.

Lalova, negó un lugar en la carrera por las medallas a Ella Nelson de Australia, quien ocupó el tercer lugar en su semifinal. Fue el único evento olímpico en la carrera de Nelson.

Lalova también terminó justo fuera de las medallas en los 100 y 200 metros en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Los nuevos casos de dopaje olímpico incluyeron cuatro en halterofilia y uno en judo, lucha y atletismo.

“Los atletas también serán suspendidos provisionalmente por su respectiva federación internacional”, indicó la ITA.

Dos de los atletas provenían de Egipto y uno de cada uno de Bielorrusia, el país anfitrión Brasil, Bulgaria, Lituania y Uzbekistán.

“Estos nuevos casos positivos acercan el programa de reanálisis para los Juegos Olímpicos de Río 2016 a su finalización”, señaló la ITA, con un total de diez casos.

___

AP Olympics en https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no
ÚLTIMA HORA

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter