Medallista entre siete atletas que dieron positivo en nuevas pruebas de Río 2016

ARCHIVO - Foto del 13 de agosto del 2016, Aurimas Didzbalis de Lituania celebra tras la final de la prueba de 94 kilogramos de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. (AP Foto/Mike Groll, Archivo) AP

Entre los atletas detectados se encuentran el medallista de halterofilia Aurimas Didzbalis de Lituania y la velocista Ivet Lalova de Bulgaria, quien ocupó el octavo lugar en la final de 200 metros femeninos.

"La mayoría de estos resultados positivos de reanálisis se deben principalmente a avances técnicos", afirmó la ITA, con una detección más sensible de rastros de esteroides.

Las muestras tomadas en los Juegos Olímpicos se almacenan y pueden ser reanalizadas hasta diez años después de su evento para permitir nuevos desarrollos en la ciencia del dopaje.

Cuatro de las pruebas positivas fueron para el esteroide anabólico danabol, incluido Didzbalis, y dos fueron para turinabol oral, el esteroide más famoso utilizado en el programa de dopaje respaldado por el estado de Alemania Oriental. La prueba positiva de Lalova fue para ostarina, que tiene efectos similares a los esteroides.

Didzbalis ocupó el tercer lugar en la categoría masculina de 94 kilogramos en Río y enfrenta la descalificación por parte del Comité Olímpico Internacional, lo que resultaría en la pérdida de su medalla. Su lugar lo ocuparía Sarat Sumpradit de Tailandia, que fue cuarto.

Didzbalis también dio positivo por dopaje antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en los campeonatos mundiales de 2017 en Anaheim, California.

Lalova, negó un lugar en la carrera por las medallas a Ella Nelson de Australia, quien ocupó el tercer lugar en su semifinal. Fue el único evento olímpico en la carrera de Nelson.

Lalova también terminó justo fuera de las medallas en los 100 y 200 metros en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Los nuevos casos de dopaje olímpico incluyeron cuatro en halterofilia y uno en judo, lucha y atletismo.

“Los atletas también serán suspendidos provisionalmente por su respectiva federación internacional”, indicó la ITA.

Dos de los atletas provenían de Egipto y uno de cada uno de Bielorrusia, el país anfitrión Brasil, Bulgaria, Lituania y Uzbekistán.

“Estos nuevos casos positivos acercan el programa de reanálisis para los Juegos Olímpicos de Río 2016 a su finalización”, señaló la ITA, con un total de diez casos.

FUENTE: AP