McLaren considerará órdenes de equipo para Norris y Piastri en final por título de F1

Zak Brown, director del equipo McLaren, durante la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Foto/Darko Bandic) AP

Lando Norris de McLaren lidera la clasificación con 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen de Red Bull. Oscar Piastri, compañero de equipo de Norris, se ubica, cuatro puntos más atrás.

Eso ha generado especulaciones de que se podría pedir a Piastri que ceda el paso a Norris, sacrificando su propia leve oportunidad de campeonato, en el caso de que Verstappen esté encaminado a una victoria en la carrera.

“En el sentido de las órdenes de equipo, mientras ambos pilotos tengan la oportunidad de ganar el campeonato mundial, lo cual claramente tienen en este momento, entonces es lo de costumbre. Son libres de competir”, dijo Brown. "Obviamente, seremos prácticos y realistas".

“Si, a medida que se desarrolla el fin de semana, a medida que se desarrolla la carrera, se hace evidente que uno tiene una oportunidad significativamente mejor que el otro, entonces somos un equipo que quiere ganar el campeonato de pilotos y competiremos en consecuencia, para hacer todo lo posible para poner a ese piloto al frente e intentar ganar la carrera”, agregó.

Brown no especificó qué tipo de oportunidad calificaría como "significativamente mejor", pero indicó que las órdenes solo entrarían en juego si "se hace evidente que ambos (Norris y Piastri) no pueden" ganar.

Los dos pilotos de McLaren negaron el jueves que hubiera habido discusiones sobre órdenes de equipo. Norris dijo que "le encantaría" que su compañero de equipo lo ayudara, y que creía que él ayudaría a Piastri si los papeles se invirtieran, pero agregó que no quería hacer esa solicitud.

Cuando se le preguntó si creía que Piastri cumpliría con una orden para ayudar a Norris, Brown dijo: "Sí. Nuestros pilotos siempre han cumplido con los deseos del equipo, así como nosotros cumplimos con sus deseos". Añadió: "No tengo ninguna duda de que cualquiera de nuestros pilotos continuará compitiendo como lo han hecho brillantemente, en el mejor interés del equipo".