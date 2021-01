McConnell quiere demorar juicio a Trump hasta febrero

McConnell insinuó en un comunicado el jueves por la noche un plazo más amplio, en el cual la cámara baja elevaría la acusación el 28 de enero para iniciar la primera fase del juicio. A continuación, el Senado daría a la defensa del expresidente y a los fiscales de la cámara un plazo de dos semanas para presentar documentos. Los argumentos comenzarían a mediados de febrero.

“Los senadores republicanos están firmemente unidos en torno al principio de que la institución del Senado, la oficina de la presidencia y el mismo expresidente Trump merecen un proceso pleno e imparcial que respete sus derechos y los graves aspectos fácticos, legales y constitucionales en juego”, sobre todo en vista de la rapidez sin precedentes del proceso en la cámara, dijo McConnell.

El líder del bloque demócrata, Chuck Schumer, está revisando el plan y lo discutirá con McConnell, dijo un vocero. También están analizando cómo funcionará el Senado con dos bloques de 50 miembros cada uno y cuáles serán las otras prioridades.

Un aplazamiento del juicio sería del agrado de algunos demócratas, ya que le daría más tiempo al Senado para confirmar los miembros del gabinete postulados por Biden y debatir el nuevo paquete de rescate.

El senador demócrata Chris Coons, un aliado crucial del presidente, dijo a CNN que los demócratas están dispuestos a hablar de un aplazamiento “si avanzamos en la confirmación del equipo muy talentoso, experimentado y diverso que fue nominado por el presidente Joe Biden”.

La decisión final corresponde a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien puede provocar el inicio del juicio en el momento que eleve al Senado la acusación de incitar una insurrección. Aún no ha dicho cuándo lo hará.

“Será próximamente. No creo que sea en mucho tiempo, pero debemos hacerlo”, dijo Pelosi el jueves. Trump no merece una “salida fácil” sólo porque ya no es presidente y Biden y otros llaman a la unidad nacional, añadió.