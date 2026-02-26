americateve

McCollum y Kispert suman 58 puntos ante su equipo anterior y Hawks aplastan 126-96 a Wizards

ATLANTA (AP) — Los recién llegados CJ McCollum y Corey Kispert se combinaron para anotar 58 puntos contra su antiguo equipo y guiaron el jueves a los Hawks de Atlanta hacia una victoria de 126-96 sobre los Wizards de Washington.

CJ McCollum, base de los Hawks de Atlanta, encesta en el duelo del jueves 26 de febrero de 2026, ante los Wizards de Washington (AP Foto/Mike Stewart) AP

Fue el segundo de una serie de dos partidos en casa para los Hawks contra el equipo al que traspasaron a Trae Young en enero. A cambio, los Hawks recibieron a McCollum y Kispert, una decisión que dio resultado en este encuentro.

Kispert anotó en la primera mitad 22 de sus 33 puntos —la mayor cifra de su carrera. Entró como suplente con 4:56 minutos por jugar en el primer cuarto y encestó 5 de 5 desde más allá de la línea de 3 puntos durante los siguientes 10 minutos.

Terminó la noche con 6 de 11 en intentos de triple.

McCollum, quien se ha abierto camino hasta el quinteto titular desde su llegada, anotó 25 puntos y sumó seis rebotes y tres asistencias. El escolta veterano convirtió un triple de 27 pies y un tiro libre justo antes del descanso, para ampliar la ventaja de Atlanta a 75-56.

Dyson Daniels añadió 13 puntos, 11 asistencias y cuatro rebotes, e igualó su máximo de la temporada con cinco robos.

Will Riley y Tre Johnson encabezaron a los Wizards con 14 puntos cada uno. Anthony Davis y Young, a quienes los Wizards adquirieron mediante traspaso a principios de esta temporada, no jugaron por lesiones.

