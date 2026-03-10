americateve

Mbappé no entrena con Real Madrid previo a visita de Man City. Arbeloa

MADRID (AP) — Kylian Mbappé no participó en el entrenamiento del Real Madrid el martes, de cara a un crucial partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City, mientras que el técnico Álvaro Arbeloa sugirió que el atacante francés podría regresar pronto.

Kylian Mbappé del Real Madrid aparece sentado en la banca durante el partido contra la Real Sociedad en la Liga de España, el sábado 14 de febrero de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Mbappé no juega desde el 21 de febrero por un problema en la rodilla, que también lo dejó fuera de la victoria del Madrid sobre Benfica en los repechajes de la Liga de Campeones.

"Está mucho mejor”, dijo Arbeloa. “Es algo de ir día a día, de ver cómo va evolucionando, pero toda esta semana ha sido muy positiva, ha vuelto con grandes sensaciones y cada día está mejor, así que esperándole de vuelta muy pronto”.

El Madrid informó que Mbappé no se entrenó con el equipo, junto con otros jugadores lesionados, y sería una gran sorpresa que juegue en casa contra el City el miércoles. Arbeloa había insinuado inicialmente el mes pasado que estaría de vuelta en cuestión de días.

La incertidumbre sobre Mbappé complica una situación de lesiones ya tensa en el Madrid, que además perdió al atacante brasileño Rodrygo por el resto de la temporada por una lesión de rodilla la semana pasada. El centrocampista inglés Jude Bellingham no juega desde hace más de un mes y tampoco se entrenó con el equipo el martes.

FUENTE: AP

