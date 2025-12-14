americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mbappé anota en su regreso tras lesión y Madrid vence a Alavés, impulsando a Alonso

MADRID (AP) — Kylian Mbappé regresó de una lesión y anotó el domingo para liderar la victoria 2-1 del Real Madrid sobre el Alavés en La Liga, aliviando así parte de la presión sobre el entrenador Xabi Alonso.

Kylian Mbappé del Real Madrid celebra tras abrir el marcador ante el Alavés en La Liga el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Miguel Oses)
Kylian Mbappé del Real Madrid celebra tras abrir el marcador ante el Alavés en La Liga el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Miguel Oses) AP

Rodrygo también anotó para que el Madrid se acercara a cuatro puntos del líder Barcelona, que el sábado venció 2-0 al Osasuna.

El Madrid solo había ganado dos de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones y venía de una derrota en casa por 2-1 ante el Manchester City en la Liga de Campeones, lo que provocó abucheos de los aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu.

Mbappé, quien se perdió el partido del Madrid contra el City el miércoles debido a una lesión menor, llegó a 26 goles en todas las competiciones con el Madrid esta temporada tras una buena carrera por la banda izquierda y superando a un defensor antes de disparar al ángulo superior desde justo dentro del área a los 24 minutos.

El Alavés igualó con un tanto de contragolpe de Carlos Vicente al 68, pero Rodrygo adelantó nuevamente a los visitantes desde corta distancia tras una carrera y asistencia de Vinícius Júnior.

Fue el segundo gol de la temporada para Rodrygo. Había anotado para el Madrid contra el City para poner fin a una sequía goleadora de nueve meses con el club.

Vinícius Júnior abrazó a Alonso tras el gol en una rara muestra de apoyo público del brasileño hacia el exjugador del Madrid que está en su primera temporada como entrenador del club. El gesto se produjo después de que informes de los medios dijeran que el entrenador había perdido el vestuario.

El Alavés, que se mantuvo en el 12do lugar, venía de una victoria contra la Sociedad.

Entrenador del Oviedo despedido

El Oviedo, penúltimo en la liga española, despidió al entrenador Luis Carrión tras una derrota por 4-0 en Sevilla.

El resultado extendió la racha sin victorias del Oviedo a diez partidos en todas las competiciones. No ha ganado desde una victoria por 2-1 ante Valencia en la liga española en septiembre.

Carrión deja al Oviedo con diez puntos en 16 partidos.

El Sevilla subió al noveno lugar con 20 unidades.

Victoria en casa del Celta

El Celta de Vigo ganó su primer partido en casa en La Liga esta temporada al vencer 2-0 al Athletic Bilbao, que ocupa el séptimo lugar.

El resultado movió al club de Vigo al octavo lugar, un punto detrás del Athletic.

Nico Williams falló un penalti tardío para el Athletic.

Levante-Villarreal pospuesto

El partido entre Levante y Villarreal originalmente programado para el domingo fue pospuesto debido a fuertes lluvias en la región de Valencia. La liga dijo que tomó la decisión tras las recomendaciones de seguridad hechas por las autoridades locales en medio de una alerta meteorológica emitida en la región.

El Villarreal está en tercer lugar y ha ganado seis seguidos en la liga. El Levante es el colero y ha perdido cinco partidos consecutivos de liga.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

Fuerzas estadounidenses patrullan en campos petroleros en Siria el 28 de octubre del 2019. (AP foto/Baderkhan Ahmad)

Atacante que mató a tropas de EEUU en Siria era recluta reciente de las fuerzas de seguridad

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter