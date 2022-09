Mayweather: japoneses verán al "viejo muchacho bonito"

En esa ocasión, Mayweather derribó tres veces al kickboxer peso gallo Tenshin Nasukawa en el primer asalto de una pelea de exhibición.

“No me importa si me rompe la cara”, dijo Asakura el viernes. “Creo que me subestima, así que díganle por favor que no será tan fácil como cree”.

Mayweather dijo que no necesita el dinero y que hace las exhibiciones para viajar y conocer gente.

Las butacas de ringside se venden por hasta 1 millón de yenes (7.000 dólares) y el evento tiene varios contratos de TV.

Según trascendidos, Mayweather cobrará unos 200 millones de dólares. “Para mí, boxear es como respirar”, dijo.

Fuente: Associated Press