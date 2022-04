Mayoría de estadounidenses apoyan mascarillas en transportes

El sondeo realizado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló que, pese a la oposición a ese requisito, que incluyó abuso verbal y violencia física contra los aeromozos, 56% de los estadounidenses están a favor de que las personas usen mascarillas en aviones, trenes y transporte público, comparado con 24% que se oponen y 20% que dicen que no están a favor ni en contra.