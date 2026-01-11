americateve

Maye lanza pase de anotación al final y la defensiva de Patriots domina a Chargers en victoria 16-3

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Drake Maye lanzó un pase de touchdown a Hunter Henry en el último cuarto, y la defensiva de Nueva Inglaterra presionó a Justin Herbert mientras los Patriots vencieron 16-3 a los Chargers de Los Ángeles en un partido de comodines de la Conferencia Americana el domingo por la noche.

Andy Borregales anotó tres goles de campo para los Patriots, quienes ganaron un partido de playoffs por primera vez desde su victoria en el Super Bowl que culminó la temporada 2018. Recibirán al ganador del partido del lunes por la noche entre Pittsburgh y Houston en la ronda divisional.

En su primer partido de postemporada en su carrera, Maye completó 17 de 29 pases para 268 yardas y fue el líder corredor de su equipo con 66 yardas. También lanzó una intercepción y perdió un balón suelto, pero los Chargers no pudieron capitalizar esos balones perdidos.

Nueva Inglaterra mantuvo a los Chargers en 207 yardas de ofensiva y capturó a Herbert seis veces, una de las cuales resultó en un balón suelto perdido que preparó el touchdown de los Patriots.

Esta es la segunda temporada consecutiva en la que los Chargers pierden en la ronda de comodines. Herbert terminó 19 de 31 para 159 yardas y fue el líder corredor de su equipo con 57 yardas mientras caía a 0-3 en los playoffs.

___

FUENTE: AP

