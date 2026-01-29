americateve

Maye afirma que tuvo práctica normal con Pats para el Super Bowl, pese a dolencia de hombro

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Drake Maye no se sorprendió por la atención prestada al problema de hombro que lo llevó al reporte de lesiones de los Patriots menos de dos semanas antes del Super Bowl.

Drake Maye, quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, observa una práctica el jueves 29 de enero de 2026 (AP Foto/Charles Krupa)
"No, no diría que me sorprendió", refirió Maye el jueves. "Es el hombro derecho de un mariscal de campo titular en un equipo de la NFL. Es bastante simple".

Aunque Maye apareció en la lista de jugadores limitados por problemas físicos, dijo que pasó por una sesión de práctica normal el jueves, cuando Nueva Inglaterra regresó al campo para comenzar a prepararse a fin de enfrentar a los Seahawks de Seattle en el Super Bowl. El mariscal de campo fue agregado al informe de lesiones el miércoles, cuando los Patriots lo consideraron un participante limitado.

La especulación sobre la lesión de Maye comenzó a extenderse el día después de la victoria de Nueva Inglaterra durante la final de la Conferencia Americana en Denver. Algunos observadores señalaron que hubo una escapada de Maye a finales del tercer cuarto, la cual terminó cuando el quarterback se deslizó de manera incómoda sobre su costado derecho.

Maye se sujetó el hombro de lanzar después de la jugada. Tras una entrega a Rhamondre Stevenson en la siguiente acción, encogió ligeramente su hombro, como si lo estuviera aflojando. En la jugada siguiente, Maye completó un pase de 31 yardas a Mack Hollins.

El martes, Maye insistió durante una aparición en la radio que cualquier problema con su hombro era el resultado del desgaste de toda la temporada y que no se lo lastimó durante el encuetnro.

Reiteró esa postura el jueves.

"Estuve ahí moviéndome bastante bien hoy", expresó Maye. "Hicimos un recorrido, así que me siento bien y con ganas de estar listo para jugar. Éste es el partido que sueñas jugar, así que estoy deseando salir y jugar en el Super Bowl".

Maye completó diez de 21 pases para 86 yardas contra los Broncos. También corrió diez veces para 65 yardas y un touchdown. El mariscal de campo de segundo año no se ha perdido un solo partido de esta temporada.

El entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, dijo que su preocupación por el hombro de Maye era mínima.

"No estoy muy preocupado. Trato de no tener demasiada preocupación", comentó Vrabel. "Solo quiero tratar de preparar al equipo de fútbol, asegurarme de que todos estén listos, que todos tengamos un plan. ... Hemos tratado de planificar la semana aquí, semana y media, y no mirar al final de ella, sino enfocarnos en lo que podemos hacer hoy".

Los Patriots practican nuevamente este viernes y descansan el sábado antes de viajar a Santa Clara, California, para la semana del Super Bowl.

"Creo que por eso pasas tiempo y por eso tienes buenos entrenadores", señaló Maye. "La temporada es larga, y a veces estas cosas aparecen. Hago lo que sea necesario para sentirme al 100%. Estoy seguro de que llegaré, si no al 100, lo más cerca posible — 99%".

FUENTE: AP

FUENTE: AP

