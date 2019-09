LONDRES (AP) — Exactamente 1.000 días después de que Gran Bretaña votó a favor de salir de la Unión Europea y nueve días antes de consumar el divorcio, la primera ministra Theresa May apretó el botón de pausa el miércoles al pedir al bloque que aplace la salida hasta el 30 de junio.

May pide a la UE que aplace el Brexit al 30 de junio

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Exasperados por la telenovela británica del Brexit, los líderes de la UE dijeron que sólo concederán el aplazamiento si May consigue la aprobación del Parlamento para el acuerdo de divorcio la próxima semana, aunque ya lo rechazó dos veces. De lo contrario, Gran Bretaña enfrenta una caótica salida “sin acuerdo” dentro de unos días, o una demora mucho más larga que May dice que no permitirá mientras ocupe el cargo.