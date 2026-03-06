americateve

Maxx Crosby es traspasado a Ravens por 2 selecciones de primera ronda, dicen fuentes de AP

El ala defensiva Maxx Crosby, elegido cinco veces al Pro Bowl, se dirige a los Ravens de Baltimore, dijeron a The Associated Press dos personas con conocimiento del canje la noche del viernes.

ARCHIVO - Maxx Crosby (98), ala defensiva de los Raiders de Las Vegas, se abre camino para presionar al quarterback de los Texans de Houston, el 21 de diciembre de 2025, en Houston. (AP Foto/Maria Lysaker, Archivo) AP

Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato porque el acuerdo no puede anunciarse sino hasta que comience el nuevo año de la NFL la próxima semana.

Los Raiders de Las Vegas recibirán dos selecciones de primera ronda de los Ravens, incluida la 14ta global en el draft de la NFL del próximo mes, indicó una de las personas.

Crosby, de 28 años, sumó 10 capturas y un récord personal de 28 tacleadas para pérdida de yardas la temporada pasada. Ha alcanzado doble dígito de capturas en cuatro ocasiones en sus siete campañas.

Baltimore, que tendrá un entrenador en jefe de primer año en Jesse Minter, está en modo de ganar ahora con el quarterback Lamar Jackson, tres veces All-Pro. Crosby representa un impulso importante para una defensa que terminó empatada en el 28vo puesto de la liga en capturas, con apenas 30 la temporada pasada.

Es el más reciente cazamariscales de élite en cambiar de equipo por un precio elevado. Micah Parsons fue traspasado de Dallas a Green Bay el año pasado por dos selecciones de primera ronda y el tackle defensivo Kenny Clark, elegido tres veces al Pro Bowl.

La última vez que los Ravens no tuvieron una selección de primera ronda fue en 2012.

Durante mucho tiempo, Crosby sostuvo que quería jugar toda su carrera con los Raiders, pero su frustración con las dificultades de la organización era evidente incluso antes de un final turbulento de la temporada pasada, cuando el equipo decidió colocarlo en la lista de reservas lesionados con dos partidos por disputar debido a una lesión de rodilla.

Crosby, que se enorgullece de no salir del campo pese a jugar con diversas lesiones durante gran parte de su carrera, abandonó las instalaciones del equipo después de que le informaron la decisión.

El entrenador de primer año de los Raiders, Klint Kubiak, y el gerente general John Spytek habían dicho que querían que Crosby permaneciera en el equipo. Spytek señaló en el combine de cazatalentos de la NFL que esperaba que Crosby estuviera en la alineación cuando el equipo abriera su temporada, pero apuntó que el club estaba dispuesto a escuchar ofertas de canje.

Los Ravens claramente hicieron una oferta que no podían rechazar.

Los Raiders poseen la primera selección del draft y se espera ampliamente que elijan al quarterback de Indiana Fernando Mendoza. Este acuerdo les permite también atender varios otros huecos en su plantilla.

Los redactores deportivos de AP Mark Anderson y Noah Trister contribuyeron a este informe.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

