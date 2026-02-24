americateve

Maxey y Embiid conducen a 76ers hacia paliza 135-114 ante Pacers

INDIANÁPOLIS (AP) — Joel Embiid anotó 27 puntos en su regreso a la alineación tras perderse cinco partidos, Tyrese Maxey sumó 32 unidades, y los 76ers de Filadelfia vencieron el martes 135-114 a los Pacers de Indiana.

Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, busca avanzar frente a T.J. McConnell, de los Pacers de Indiana, en el partido del martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/AJ Mast)
Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, busca avanzar frente a T.J. McConnell, de los Pacers de Indiana, en el partido del martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/AJ Mast)

Embiid, quien se había ausentado por molestias en la espinilla derecha y por el manejo de una lesión en la rodilla derecha, consiguió 20 puntos en la primera mitad, al encestar 11 de 17 tiros en 26 minutos. VJ Edgecombe aportó 23 puntos con 9 de 13 en tiros de campo para los 76ers, que acertaron el 58% de sus disparos.

Andrew Nembhard y Micah Potter anotaron 23 tantos cada uno por los Pacers, y la cifra de Potter fue la más alta de su carrera. Quenton Jackson terminó con 15 puntos y el novato Kam Jones añadió 13, también la mejor marca de su carrera.

El máximo anotador de los Pacers, Pascal Siakam, no jugó por un esguince en la muñeca izquierda. Los Pacers tampoco contaron con Aaron Nesmith, quien se perdió su tercer partido consecutivo por un esguince en el tobillo derecho.

Indiana atinó el 42% de sus disparos de campo y cometió 16 pérdidas de b alón. Filadelfia tuvo ventaja de 44-41 en rebotes —Maxey lideró con nueve. Jarace Walker capturó 10 rebotes para los Pacers.

_____

FUENTE: AP

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

