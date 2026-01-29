americateve

Maxey anota 40 puntos y logra enceste agónico para que 76ers superen a Kings por 113-111

FILADELFIA (AP) — Tyrese Maxey anotó 40 puntos, incluyendo la bandeja decisiva con 1,3 segundos restantes, Joel Embiid sumó 37 unidades y los 76ers de Filadelfia remontaron para superar el jueves 113-111 a los Kings de Sacramento.

Tyrese Maxey, de los 76ers de Filadelfia, busca encestar ante Dylan Caldwell durante el duelo del jueves 29 de enero de 2026 (AP Foto/Matt Slocum)
Paul George añadió 15 puntos a la causa de Filadelfia, que revirtió un déficit de 11 unidades en el último cuarto.

Dennis Schroder anotó 27 puntos y DeMar DeRozan agregó 25 por los Kings, quienes han perdido siete partidos consecutivos.

Después de que DeRozan falló un tiro de 14 pies que habría puesto a los Kings al frente, Embiid capturó el rebote con 5,2 segundos restantes y el entrenador de Filadelfia, Nick Nurse, pidió un tiempo muerto. En el segundo intento de los 76ers para sacar el balón en su posesión posterior, Kelly Oubre Jr. pasó a Embiid en la parte superior del arco, y Maxey corrió desde la media cancha.

Recibió el pase de Embiid y convirtió una bandeja en carrera con la mano izquierda, mientras recibía una falta de Precious Achiuwa.

Sacramento superó a los 76ers por 38-28 en el tercer cuarto para tomar una ventaja de 92-88 en el periodo. La jugada de tres puntos de Zach LaVine con 7:44 restantes puso a Sacramento arriba por 103-92.

Sin embargo, Filadelfia se recuperó para anotar 13 de los siguientes 15 puntos, empatando el duelo a 105 con dos tiros libres de Maxey. Ello preparó el escenario para el final.

