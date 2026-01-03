Maxey anota 36 puntos y 76ers vuelven a ganar en Nueva York, 130-117 a Knicks

Compartir en:









Quentin Grimes, base de los 76ers de Filadelfia, festeja con su compañero Joel Embiid en los últimos segundos del partido ante los Knicks de Nueva York, el sábado 3 de enero de 2026 (AP Foto/John Munson) AP

Paul George añadió 15 puntos y Quentin Grimes agregó diez por los 76ers, quienes ganaron en el Madison Square Garden por segunda vez esta temporada. Embiid también capturó diez rebotes.

Jalen Brunson anotó 31 tantos por los Knicks, quienes han perdido tres partidos seguidos por segunda vez esta temporada. El dominicano Karl-Anthony Towns, quien regresó tras perderse un encuentro debido a una enfermedad, añadió 23 puntos y 14 rebotes.

Deuce McBride anotó 20 unidades, OG Anunoby sumó 19 y Mikal Bridges añadió 12 por Nueva York.

Los Knicks estaban adelante 30-25 cuando los 76ers anotaron los últimos seis puntos del primer cuarto y tomaron la ventaja por 31-30.

Los 76ers recuperaron una ventaja de 15 puntos, pero los tiros libres de Anunoby con 2:08 restantes acercaron a los Knicks a 121-114.

El tiro libre de Maxey, la bandeja de Grimes y la clavada de Edgecombe siguieron, y los Knicks no se acercaron más.

FUENTE: AP