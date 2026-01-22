americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Maxey anota 36 puntos, Embiid logra triple-doble y 76ers vencen a Rockets en tiempo extra

FILADELFIA (AP) — Tyrese Maxey anotó seis de sus 36 puntos en el alargue, Joel Embiid sumó 32 unidades, 15 rebotes y diez asistencias, y los 76ers de Filadelfia vencieron el jueves 128-122 a los Rockets de Houston.

Tyrese Maxey, de los 76ers de Filadelfia, salta para disparar frente a Alperen Sengun, de los Rockets de Houston, el jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/Matt Slocum)
Tyrese Maxey, de los 76ers de Filadelfia, salta para disparar frente a Alperen Sengun, de los Rockets de Houston, el jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/Matt Slocum) AP

Kelly Oubre Jr. añadió 26 puntos a la causa de los 76ers, quienes emparejaron su récord como locales, en 12-12. Paul George regresó a la alineación de Filadelfia después de perderse dos partidos consecutivos debido al manejo de una lesión en la rodilla izquierda y anotó diez puntos.

Kevin Durant anotó 36 puntos por los Rockets, quienes habían ganado tres seguidos. Amen Thompson añadió 17 por Houston.

Los 76ers anotaron los primeros cinco puntos del tiempo extra, con un triple de George y un seguimiento de VJ Edgecombe desde cerca después de capturar un rebote ofensivo, para tomar el control.

Filadelfia tuvo la oportunidad de ganar en el tiempo regular, pero Durant bloqueó el intento de bandeja de Maxey con 13,2 segundos restantes. Maxey añadió diez asistencias.

Los 76ers tomaron una ventaja de 94-88 al inicio del cuarto período, pero tardaron 3:23 minutos en anotar otro punto. El tercer triple de Reed Sheppard en el cuarto puso a Houston arriba 105-96 con 6:25 minutos por jugar. Los Sixers lo empataron dos veces al final del tiempo reglamentario, la última con una bandeja de Maxey con 40,1 segundos restantes.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero
ULTIMA HORA

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez
ULTIMA HORA

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter