Max Verstappen se queda con la pole para el decisivo GP de Abu Dabi

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Max Verstappen se quedó con la pole para el decisivo Gran Premio de Abu Dabi. Quedó por delante de sus rivales por el título de Fórmula 1, Lando Norris y Oscar Piastri, en la clasificación del sábado.

El neerlandés Max Verstappen de Red Bull celebra tras conseguir el mejor tiempo en la clasificación al último Gran Premio del año de la Fórmula Uno en Abu Dabi el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Fatima Shbair)
La emocionante batalla a tres bandas se decidirá el domingo en el Circuito Yas Marina. El piloto de McLaren, Lando Norris, está 12 puntos por delante de Verstappen de Red Bull y 16 de su compañero de equipo de McLaren, Piastri.

Verstappen aspira a su quinto título consecutivo de F1, mientras que Norris y Piastri persiguen su primer título. Los tres pilotos han ganado siete carreras.

Salir desde la primera posición de la parrilla es crucial en Abu Dabi, ya que todos los pilotos han ganado desde la pole desde 2015.

FUENTE: AP

