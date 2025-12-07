Max Verstappen se queda a dos puntos de su quinto título consecutivo de la F1

El neerlandés Max Verstappen de Red Bull festeja tras ganar el Gran Premio de Abu Dabi para terminar la temporada de la Fórmula Uno el domingo 7 de diciembre del 2025. (AP Foto/Darko Bandic) AP

La estrella de Red Bull lo hizo con Lewis Hamilton en 2021, cuando ganó su primer título en la última vuelta de la temporada e impidiendo que Hamilton lograra un récord de ocho títulos de F1.

Verstappen estuvo cerca de ganar el título nuevamente este año, realizando una increíble remontada en la segunda mitad de la campaña para aumentar la presión sobre Lando Norris y Oscar Piastri. Al inicio de la temporada, parecía que la pelea sería entre los dos pilotos de McLaren.

Al llegar al Gran Premio de Abu Dabi, que cerró el domingo la temporada, se había convertido en una batalla de tres.

Ganó en Abu Dabi desde la pole por tercera carrera consecutiva, su octava victoria de la temporada y la 71ra de una carrera estelar.

No fue suficiente para superar a Norris, quien ganó su primer título de F1 al quedar tercero el domingo y terminar apenas dos puntos por delante de Verstappen en la clasificación.

Pero demostró por qué Verstappen genera tanta admiración.

"Este tipo, Max, es bastante difícil de vencer", comentó el CEO de McLaren, Zak Brown, a la cadena Sky con una gran dosis de subestimación.

Impresionante remontada

Después de ganar el GP de los Países Bajos el 31 de agosto, Piastri lideraba a Norris por 34 puntos y estaba 104 por delante de Verstappen, quien en ese momento había ganado solo dos carreras en comparación con las siete de Piastri. Verstappen aprovechó los errores de McLaren para abrirse camino de nuevo en la contienda.

Verstappen ya es considerado uno de los más grandes de la F1, junto a Hamilton, el siete veces campeón de F1 Michael Schumacher y Ayrton Senna.

A pesar de su relativamente joven edad, el neerlandés de 28 años ya es el tercero de todos los tiempos en victorias en carreras, detrás de Schumacher (91) y Hamilton (105). Verstappen tiene 127 podios y 48 pole, un área en la que no es tan clínico como Hamilton (un récord de 104 poles) en su mejor momento con Mercedes.

Dando vuelta la situación

Cuando Norris ganó el sprint del GP de Brasil a principios de noviembre, se colocó 39 puntos por delante de Verstappen con cuatro carreras por disputar.

Unas semanas después, Verstappen había dado un giro dramático a la situación y toda la presión estaba sobre Norris y Piastri.

"Probablemente sea justo decir que el mundo descubrió un Max aún más extraordinario esta temporada", afirmó el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies. "Un poco por la magnitud de la remontada. Un poco porque ha estado tan relajado".

Verstappen ha sido más amable desde que se convirtió en padre a principios de este año y ha hecho un esfuerzo concertado para controlar sus ocasionales diatribas mordaces por la radio del equipo.

Estuvo sonriente y siendo amigable con Norris cuando vieron los momentos destacados de la carrera del domingo en la sala de enfriamiento.

En el pasado, estallidos de ira o destellos de frustración solían dominar a Verstappen.

Cada vez son menos.

Pero una cosa que no ha cambiado es su intenso deseo de ganar y su profunda confianza en sí mismo, sin importar las probabilidades.

"La remontada ha sido realmente divertida", expresó Verstappen. "No lo veo como perder (el campeonato)".

FUENTE: AP