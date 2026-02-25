Max Scherzer y Azulejos llegan a acuerdo por 1 año y 3 millones, dice fuente a la AP

Compartir en:









Max Scherzer, lanzador de los Azulejos de Toronto, corre antes del séptimo juego de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, el 1 de noviembre de 2025 (AP Foto/Ashley Landis, archivo) AP

El as galardonado en tres ocasiones con el Cy Young llegó a un acuerdo con los actuales campeones de la Liga Americana, por un año y 3 millones de dólares, dijo a The Associated Press a primera hora del jueves una persona familiarizada con las negociaciones.

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a que Scherzer superara el examen médico y aún no se había anunciado.

Scherzer, de 41 años, puede ganar otros 10 millones de dólares en bonificaciones por rendimiento.

El lanzador tuvo una marca de 5-5 con una efectividad de 5,19 en 17 aperturas y 85 entradas con los Azulejos la temporada pasada, su 18ª en las Grandes Ligas. Firmó un contrato de un año y 15,5 millones de dólares con Toronto en febrero de 2025.

