Max Dowman se convierte en el jugador más joven en ser titular en la Liga Premier con el Arsenal

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Max Dowman junto a sus compañeros del Arsenal en una sesión de entrenamiento en Londres el lunes 4 de mayo del 2026. (Steven Paston/PA via AP) AP

En marzo, Dowman se convirtió en el goleador más joven en la historia de la liga gracias a su notable anotación en el tiempo añadido en la victoria 2-0 del Arsenal sobre el Everton, después de ingresar desde el banquillo.

También esta temporada, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones —con 15 años y 308 días— tras entrar como suplente en la segunda parte contra el Slavia Praga en noviembre.

Dowman todavía está en la escuela secundaria. Para cumplir con el reglamento de la Liga Premier para jugadores menores de 18 años, Dowman tiene que cambiarse al uniforme del Arsenal para los entrenamientos y los partidos en un vestuario separado del de sus compañeros del primer equipo.

El Arsenal levantará el trofeo de la Liga Premier después del partido contra el Palace.

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FUENTE: AP

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