Mavys Álvarez se presentó a declarar en la causa por trata de personas contra el entorno de Diego Maradona

3VSFV2MDX5HEHOY35QSNW56CHE.webp

Álvarez, tras la denuncia de una ONG que dio marcha al expedientre, pidió ser considerada querellante en el caso y aportó gran cantidad de pruebas sobre su viaje de 2001 al país, pagado por Maradona. Durante 20 años, conservó en silencio las fotos y documentos que ilustran esta nota. Incluyen cartas de amor, tickets de pasajes de Copa Airlines desde Panamá, recibos del hotel Hilton, una postal del Sheraton y una carta al Hilton donde Maradona se compromete a pagar todos los gastos. También está su vieja tarjeta de La Pradera, el resort donde Diego se hospedaba en Cuba en sus momentos más caóticos.

Hay, incluso, recetas de analgésicos de un cirujano plástico e imágenes que la muestran bailando con Diego, junto a Guillermo Coppola, en diversos encuentros. Ese mismo cirujano plástico le realizó una operación de implantes en los pechos. “Te amo con mi corazón y toda mi alma, sos mi sol en mi sombra”, le dijo Diego en una carta. El astro del fútbol tenía 41 años en ese entonces.

Ante la consulta de este medio, Marano no confirmó ni desmintió el llamado a declarar.

En la presentación hecha el mes pasado por sus abogados en los tribunales de Comodoro Py, Mavys afirmó sobre sus días porteños: “Es importante para mí destacar que durante mi estadía en Argentina, en 2001, en donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles en que me alojé, ni tampoco de un departamento ubicado en Capital Federal en dónde permanecí, habiendo siempre personas encargadas de que permaneciera allí. Durante la totalidad de mi permanencia en el país, sólo pude realizar dos actividades que elegí (una a comprar y otra al zoológico), aunque siempre acompañada por una persona hasta mi regreso”.

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/11/18/mavys-alvarez-se-presento-a-declarar-en-la-causa-por-trata-de-personas-contra-el-entorno-de-diego-maradona/