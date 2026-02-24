Mavericks vencen a Nets por 123-114; ambos equipos llegan apenas al partido por ventisca

Compartir en:









Marvin Bagley III, de los Mavericks de Dallas, salta frente a Michael Porter, de los Nets de Brooklyn, en el encuentro del martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Ambos clubes jugaron partidos como visitantes el domingo y ninguno pudo volar al área de Nueva York debido a una nevada. Los Mavericks se quedaron en Indiana y los Nets permanecieron en Atlanta.

Los dos conjuntos volaron el martes y llegaron a primera hora de la tarde.

El cambio en el calendario no afectó a los Mavericks, que anotaron 76 puntos en la primera mitad, su número máximo de la temporada, y lograron su segunda victoria consecutiva tras una racha de 10 derrotas.

Brandon Williams sumó 19 puntos y 10 asistencias, mientras que Klay Thompson agregó 17 unidades por los Mavs, que embocaron el 58,5% de sus tiros de campo al disputar su cuarto partido consecutivo sin la primera selección del draft, Cooper Flagg, por un esguince en el pie izquierdo.

Michael Porter Jr. anotó 26 puntos y Noah Clowney sumó 22 por los Nets, que perdieron su quinto partido seguido. Terance Mann aportó 17 puntos desde la banca y Nic Claxton terminó con 16 tantos y nueve rebotes.

