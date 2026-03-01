americateve

Mavericks firman al base novato no drafteado Ryan Nembhard con contrato estándar

DALLAS (AP) — Los Mavericks de Dallas han firmado al base Ryan Nembhard con un contrato estándar de la NBA después de que destacara como novato agente libre no seleccionado en el draft con un acuerdo de doble vía.

Cooper Flagg, atrás, y el canadiense Ryan Nembhard (9) de los Mavericks de Dallas celebran juntos en la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Spurs de San Antonio, el jueves 5 de febrero de 2026, en Dallas. (Foto AP/Gareth Patterson)
El acuerdo multianual anunciado el domingo ocupa el lugar en la plantilla que se creó cuando los Mavericks cortaron al base Tyus Jones, un veterano de 11 años que formó parte del traspaso de tres equipos y nueve jugadores que envió al 10 veces All-Star Anthony Davis de Dallas a Washington.

Los Mavericks también cubrieron dos vacantes de contratos de doble vía al firmar al escolta John Poulakidas y al ala-pívot Tyler Smith. Dallas cortó al escolta de doble vía Miles Kelly para hacer espacio para ambas incorporaciones.

Nembhard se acercaba al número máximo de partidos permitidos bajo los contratos de doble vía cuando los Mavericks dejaron libre a Jones para darle la oportunidad de firmar con un aspirante al título. Dallas ha perdido 12 de sus últimos 14 partidos y va camino de quedarse fuera de la postemporada por segundo año consecutivo.

Nembhard ha sido titular en 17 de 38 apariciones con los Mavericks, con un promedio de 6,7 puntos, y lidera a todos los novatos con 4,9 asistencias por partido. Se convirtió en el primer novato no seleccionado en el draft con al menos 25 puntos y 10 asistencias sin cometer una pérdida de balón, al anotar 28 puntos y repartir 10 asistencias en una victoria 131-121 sobre Denver el 1 de diciembre.

Poulakidas comenzó la temporada con los Clippers de San Diego de la G League después de no ser seleccionado en el draft tras salir de Yale.

Smith comenzó esta temporada con Rio Grande Valley en la G League. Anteriormente jugó una temporada con el G League Ignite antes de ser seleccionado por Milwaukee en 2024. Smith disputó 23 partidos como novato con los Bucks.

