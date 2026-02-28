americateve

Mavericks cortan a Tyus Jones, jugador involucrado en el canje por Anthony Davis

DALLAS (AP) — Los Mavericks de Dallas han dejado en libertad al base Tyus Jones, uno de los jugadores involucrados en el traspaso entre tres equipos que envió a Anthony Davis a los Wizards de Washington.

Tyus Jones de los Mavericks de Dallas controla el balón contra los Timberwolves de Minnesota durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA el viernes 20 de febrero de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Lily Dozier)
Tyus Jones de los Mavericks de Dallas controla el balón contra los Timberwolves de Minnesota durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA el viernes 20 de febrero de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Lily Dozier)

La medida anunciada el sábado le da a Jones la oportunidad de buscar un acuerdo con un aspirante al título que necesite ayuda en la línea exterior. El jugador de 29 años disputó los playoffs tres temporadas consecutivas con Memphis de 2021 a 2023.

Los Mavericks ahora tienen la flexibilidad de convertir al base novato Ryan Nembhard a un contrato estándar. Nembhard se acerca al número máximo de partidos de la NBA permitido para jugadores con contratos de doble vía.

Jones fue titular en dos partidos entre ocho apariciones con los Mavericks, con promedios de 3,9 puntos y 3,8 asistencias en 16,6 minutos por encuentro. Orlando lo traspasó a Charlotte un día antes de que llegara a Dallas en un acuerdo entre tres equipos que involucró a nueve jugadores, antes de la fecha límite de traspasos.

La mejor temporada de Jones fue la 2023-24 con Washington, cuando promedió 12,0 puntos y 7,3 asistencias. Recibió votos para el premio al Sexto Hombre del Año en las dos temporadas anteriores con los Grizzlies.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

