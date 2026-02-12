americateve

Mavericks: Cooper Flagg sufre esguince y queda fuera del Rising Stars NBA

DALLAS (AP) — El novato destacado de los Mavericks Cooper Flagg se perderá su último partido antes del receso del Juego de Estrellas y no participará en el partido Rising Stars de la NBA el viernes por la noche debido a un esguince en la parte media del pie izquierdo.

Cooper Flagg (32), de los Mavericks de Dallas, corre por la cancha en la primera mitad de un partido de la NBA contra los Spurs de San Antonio, el jueves 5 de febrero de 2026, en Dallas. (AP Photo/Gareth Patterson) AP

Los Mavericks anunciaron la noche del miércoles que una resonancia magnética reveló la lesión, ocurrida en la derrota de Dallas por 120-111 en Phoenix la noche anterior, cuando anotó 27 puntos en 36 minutos. Agregaron que se proporcionarán más actualizaciones “según corresponda”.

Flagg, la primera selección del draft el verano pasado, promedia 20,4 puntos, 6,6 rebotes y 4,1 asistencias en sus 49 partidos con Dallas.

El jugador de 19 años estableció recientemente un récord de la NBA para un adolescente con cuatro partidos consecutivos de al menos 30 puntos.

Los Mavericks (19-34) arrastran una racha de ocho derrotas consecutivas de cara al partido del jueves por la noche en la cancha de los Lakers de Los Ángeles.

Flagg promedió 29,7 puntos, 7,6 rebotes y 4,3 asistencias durante la racha de derrotas, en la que los Mavericks traspasaron la semana pasada a Anthony Davis, el 10 veces All-Star que se unió a los Mavs en un acuerdo hace un año que envió a la superestrella Luka Doncic a los Lakers.

Dallas disputará sus primeros tres partidos después del Juego de Estrellas como visitante, reanudando la actividad el viernes 20 de febrero en Minnesota.

El alero del Jazz Ace Bailey reemplazará a Flagg en el partido Rising Stars.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

