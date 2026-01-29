Mauricio Pochettino desestima críticas de Tim Weah sobre precios de entradas del Mundial

Compartir en:









La FIFA está cobrando hasta 8.680 dólares por entrada para el torneo, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y hasta 175 dólares por lugares de estacionamiento.

“Es demasiado caro", dijo Weah, citado este mes por el diario francés Le Dauphiné. "Estoy un poco decepcionado por los precios de las entradas. Muchos verdaderos aficionados se perderán los partidos”.

Pochettino afirmó el jueves durante una conferencia de prensa por Zoom desde Coral Gables, Florida: “En primer lugar, creo que los jugadores deben hablar en la cancha, jugando al fútbol, no fuera de ésta.

“No es su deber evaluar el precio de las entradas”, continuó el seleccionador argentino. "Y además, mi trabajo, mi deber es preparar al equipo, la selección masculina de Estados Unidos, de la mejor manera para rendir. No somos políticos. Somos personas del deporte que sólo podemos hablar sobre nuestro trabajo y creo que si la FIFA hace algo o toma alguna decisión, ellos saben por qué, y es su responsabilidad explicar por qué. Pero no nos corresponde a nosotros dar nuestra opinión. Nuestra responsabilidad es rendir, jugar y rendir en la cancha y luego las personas que están a cargo de la federación, tal vez puedan dar su opinión, pero yo soy el entrenador principal de la federación".

Estados Unidos tiene pautados partidos amistosos contra Bélgica (28 de marzo), Portugal (31 de marzo), Senegal (31 de mayo) y Alemania (6 de junio) antes de su debut en la Copa del Mundo contra Paraguay el 12 de junio en Inglewood, California.

