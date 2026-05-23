Mauricio González marca en el descuento y Minnesota empata 1-1 con RSL

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El argentino Joaquín Pereyra suministró un balón al área desde unos 27 metros por el costado izquierdo y el colombiano González peinó un cabezazo hacia el interior del segundo palo para poner el 1-1 en el tercer minuto de descuento. González, de 21 años, cumplió con su sexta aparición en la MLS.

Minnesota ganó ambos partidos ante RSL la temporada pasada y tiene una racha de seis encuentros sin perder en la serie.

Zach Booth abrió el marcador con el primer gol de su carrera a los 22. Zavier Gozo, más allá de la parte superior del semicírculo del área, filtró un pase abierto hacia la esquina derecha del área, donde Booth lo empujó hacia delante con su primer toque y luego efectuó un disparo que se incrustó en la parte alta de la red.

Mamadou Dieng, de Minnesota, pareció anotar de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Tomás Chancalay en el descuento del primer tiempo, pero se marcó un fuera de juego y el gol fue anulado.

Minnesota no ha ganado en cuatro partidos consecutivos. Llegó a 22 puntos y es sexto de la Conferencia Oeste. RSL es tercero con 26 unidades.

Kelvin Yeboah, de Minnesota, no jugó y se perdió el entrenamiento del viernes por un “asunto interno”. Yeboah lidera al club con ocho goles esta temporada.

Según reportes, Diego Luna de RSL, quien no jugó el sábado por rigidez muscular, y Gozo, de 19 años, han quedado fuera de la convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos para el Mundial. El anuncio oficial de la lista será el martes. En otro partido, San Luis goleó 3-0 a Austin. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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