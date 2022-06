Mauresmo dice que ahora tenis de hombres es más atractivo

Este año, el Abierto arrancó el 22 de mayo y concluirá el domingo. La última de 10 sesiones nocturnas fue programada para el miércoles. EL único partido de mujeres que fue jugado en la hora pico fue la victoria de la francesa Alizé Corner sobre Jelena Ostapenko en la segunda ronda.

A una pregunta sobre el proceso de decisiones, Mauresmo dijo que el hecho de que las sesiones nocturnas tenían un solo partido cada ornada “hizo más difícil” que fuese un parido de mujeres.

“En esta era en la que estamos ahora, no me siento — como mujer y como extenista —, no me siento mal ni injusta al decir que, en estos momentos, hay más atractivo … en los partidos de hombres”.

Fuente: Associated Press