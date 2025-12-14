americateve

Matthew Stafford lidera a los Rams a una victoria 41-34 sobre los Lions y asegura pase a playoffs

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Matthew Stafford pasó para 368 yardas y conectó con Colby Parkinson para dos touchdowns, y los Rams de Los Ángeles, líderes de la NFC, aseguraron un lugar en los playoffs con una furiosa remontada en la segunda mitad para una victoria de 41-34 sobre los Lions de Detroit el domingo.

Matthew Stafford (9), quarterback de los Rams de Los Ángeles, lanza un pase durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Lions de Detroit, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Katie Chin)
Kyren Williams corrió para dos anotaciones y Blake Corum añadió otro touchdown para los Rams (11-3), quienes remontaron un déficit de dos dígitos poco antes del medio tiempo con 20 puntos consecutivos para asegurar su octava victoria en nueve juegos.

El equipo de Los Ángeles se dirige a los playoffs por tercer año consecutivo y por séptima vez en las nueve temporadas del entrenador Sean McVay.

Después de lanzar su quinta intercepción de la temporada en una primera mitad inconsistente, Stafford lideró implacablemente a los Rams hacia la victoria en la segunda mitad. Escuchó cánticos de "¡M-V-P! ¡M-V-P!" de la multitud en el SoFi Stadium después de conectar con Parkinson para una anotación de 11 yardas con 4:49 por jugar.

Amon-Ra St. Brown castigó a su equipo local con 163 yardas y dos touchdowns en 13 recepciones para los Lions (8-6). Jared Goff pasó para 338 yardas y tres anotaciones, pero Detroit ha alternado victorias y derrotas desde la semana cinco, poniendo en peligro sus esperanzas de una tercera aparición consecutiva en postemporada.

Jameson Williams atrapó un pase de touchdown de 31 yardas y tuvo siete recepciones para 134 yardas. David Montgomery también anotó con 2:42 por jugar para acercar el marcador, pero los Rams consiguieron un primer down para agotar los tiempos fuera de los Lions, evitando una remontada de último segundo.

La ofensiva de Detroit dominó la primera mitad, promediando 8,5 yardas por jugada y tomando una ventaja de 24-14 poco antes del medio tiempo. St. Brown atrapó un pase de touchdown de 17 yardas preparado por el regreso de intercepción de 58 yardas de Aidan Hutchinson en el primer cuarto, y el nativo del Condado de Orange anotó nuevamente en el segundo antes de terminar la primera mitad con nueve recepciones para 127 yardas.

Pero Parkinson atrapó un pase de touchdown de 26 yardas al final del tercer cuarto para poner a los Rams de nuevo al frente. Su segunda recepción de anotación en el cuarto período fue su sexta en sus últimos seis juegos, superando el total de sus primeras cinco y media temporadas en la NFL.

Stafford y los Rams controlaron la segunda mitad incluso mientras perdían a ambos de sus receptores estrella en el último cuarto.

Davante Adams se lesionó el tendón de la corva mientras corría una ruta larga con 12:36 por jugar, y Puka Nacua, quien tuvo nueve recepciones para 181 yardas, salió debido a calambres una jugada antes del segundo touchdown de Parkinson. Nacua regresó para la serie final de los Rams.

