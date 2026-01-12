americateve

Matthew Stafford está sano, pero el CB de los Rams Ahkello Witherspoon queda fuera por lesión

LOS ÁNGELES (AP) — Se espera que el quarterback Matthew Stafford juegue para los Rams de Los Ángeles este fin de semana después de que las pruebas revelaran solo un esguince leve en el dedo índice de su mano de lanzar.

Matthew Stafford (9), quarterback de los Rams de Los Ángeles, se retira del campo tras una victoria sobre los Panthers de Carolina en un juego de playoffs de comodines de la NFL, el sábado 10 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Photo/Erik Verduzco)
Matthew Stafford (9), quarterback de los Rams de Los Ángeles, se retira del campo tras una victoria sobre los Panthers de Carolina en un juego de playoffs de comodines de la NFL, el sábado 10 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Photo/Erik Verduzco)

Stafford se lesionó el dedo en la primera mitad de la victoria de los Rams por 34-31 sobre los Panthers el sábado pasado cuando golpeó su mano contra el brazo de un defensor de Carolina mientras lanzaba un pase.

El candidato a MVP pudo jugar a pesar de la lesión en la ronda de comodines, liderando la dramática remontada de los Rams para la sexta victoria en playoffs de su carrera como campeón del Super Bowl.

El entrenador Sean McVay dijo el lunes que Stafford estará disponible cuando Los Ángeles (13-5) enfrente a Chicago en la ronda divisional el domingo.

“Es tan resistente como se puede ser, pero se siente bien. Pudo superarlo, y estará listo para jugar”, señaló McVay.

McVay también dijo que el esquinero Ahkello Witherspoon se perderá el resto de la temporada de los Rams después de volver a lesionarse el omóplato. El veterano de nueve años será colocado en la lista de reservas lesionados.

Los Rams recibieron noticias más alentadoras sobre Kevin Dotson, con McVay diciendo que el guardia derecho tiene "una buena oportunidad" de regresar este fin de semana de su esguince de tobillo.

Dotson, una parte clave del ataque terrestre de los Rams, se torció el tobillo el mes pasado cuando fue pisado por el apoyador de Seattle Derick Hall, quien recibió una suspensión de un juego por sus acciones.

Witherspoon comenzó la temporada como titular para los Rams, pero solo ha jugado siete partidos en una secundaria que ha sido repetidamente expuesta como el eslabón más débil de la defensa, con o sin su presencia.

Witherspoon se rompió el omóplato en la Semana 2 en Tennessee, aunque inicialmente los Rams informaron la lesión como una fractura de clavícula. Se perdió dos meses y medio antes de regresar para los últimos cuatro juegos de la temporada regular como suplente.

Jugó solo 12 jugadas en Carolina antes de volver a lesionarse, y McVay confirmó que la novena temporada de Witherspoon en la NFL ha terminado. Witherspoon tuvo una intercepción y ocho tacleadas para los Rams esta temporada.

Cobie Durant ocupó el lugar de titular de Witherspoon después de la Semana 2, y mantuvo el puesto tras el regreso de Witherspoon. Durant tuvo una intercepción temprana en la victoria de los Rams en Carolina.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

