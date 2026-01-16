americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Matt Shaw se prepara para un papel versátil con los Cachorros tras la llegada de Alex Bregman

CHICAGO (AP) — Matt Shaw estaba viendo televisión con su esposa, quien de pronto recibió una notificación en su teléfono: Alex Bregman había llegado a un acuerdo contractual con los Cachorros de Chicago.

ARCHIVO - Matt Shaw, antesalista de los Cachorros de Chicago, se prepra para fildear en un juego del 6 de octubre de 2025, ante los Cerveceros en Milwaukee (AP Foto/Kayla Wolf, File)
ARCHIVO - Matt Shaw, antesalista de los Cachorros de Chicago, se prepra para fildear en un juego del 6 de octubre de 2025, ante los Cerveceros en Milwaukee (AP Foto/Kayla Wolf, File) AP

Shaw fue el tercera base titular de Chicago durante su temporada de novato, por lo que se preguntó qué significaba ese movimiento para él.

“Lo miras y dices: ‘¡oh hombre! ¿dónde voy a jugar?’ Y te pones un poco ansioso por esas cosas”, reconoció Shaw el viernes en la convención anual de fanáticos del equipo. "El club me conoce lo suficientemente bien en este punto para saber que sólo quiero estar preparado cuando llegue la temporada.

“Así que, por supuesto, inmediatamente tengo preguntas como: ‘¿voy a ir aquí? ¿Voy a ir allá?’”

La respuesta a muchas de esas preguntas fue sí.

Shaw se está preparando para un rol multifuncional después de que Chicago formalizó un contrato de cinco años y 175 millones de dólares con Bregman el miércoles. Además de respaldar a Bregman en tercera y a Nico Hoerner en segunda, también se espera que Shaw juegue en los jardines.

Siempre existe la posibilidad de un canje con Hoerner, quien está entrando en el último año de un contrato de tres campañas y 35 millones, o con Shaw, una selección de primera ronda en el draft amateur de 2023 que cumplió 24 años en noviembre. Pero los Cachorros parecen inclinados a mantener sus variantes en el cuadro como una póliza de seguro contra lesiones.

“No creo que tengamos suficientes muchachos todavía”, comentó el manager Craig Counsell con una sonrisa. “Si piensas que hay demasiados, no sé qué estás mirando”.

Counsell dijo que el equipo fue “afortunado” el año pasado en términos de lesiones.

“Ahora estamos protegiéndonos mucho contra lo que puede suceder, pero creo que esa es una parte importante de construir una plantilla y un equipo”, manifestó.

Hoerner, de 28 años, fue un jugador clave la temporada pasada, cuando Chicago ganó 92 juegos y llegó a los playoffs por primera vez desde 2020. Bateó para .297 con siete jonrones, 61 carreras impulsadas y 29 robos en un récord personal de 156 juegos. También ganó su segundo Guante de Oro.

En medio de una mayor especulación de canje tras el acuerdo de Bregman, Hoerner dijo que ama a los Cachorros y atribuyó los rumores a su situación contractual y a jugar en un gran mercado.

“Creo que, sobre todo, debemos recordar que no es algo personal y que el trabajo del equipo es siempre hacer la mejor plantilla posible que pueda para este año y para los años venideros”, comentó. “Y miras las cosas que hemos hecho para la próxima campaña, y ves que es bastante evidente que ése es su objetivo. Y estamos en un lugar realmente bueno”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Destacados del día

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La Gasolina de Daddy Yankee
VIRAL

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La "Gasolina" de Daddy Yankee

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter