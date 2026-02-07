americateve

Matsuyama logra ronda de 68 golpes y lidera por 1 el Abierto de Phoenix; Scheffler acecha

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Hideki Matsuyama estaba encantado de jugar con su compatriota japonés Ryo Hisatsune en el grupo final del Abierto de Phoenix. Esperaba que pudieran hacerlo de nuevo.

El japonés Hideki Matsuyama realiza su tiro de salida hacia el hoyo 17 en la primera ronda del Abierto de Phoenix, el jueves 5 de febrero de 2026 en Scottsdale, Arizona (AP Foto/Ross D. Franklin)
El bogey de Hisatsune en el 18 puso fin a esa posibilidad.

Matsuyama puede tener cosas más importantes de las que preocuparse. El número uno del mundo, Scottie Scheffler está al acecho.

A pesar de algunas oportunidades desperdiciadas hacia el final de la ronda sabatina, Matsuyama disparó un tres bajo par con una tarjeta de 68 golpes para tomar una ventaja de uno solo.

"Creo que fue el primer día en que hubo dos profesionales japoneses jugando en un grupo final", dijo Matsuyama. "Esperaba que pudiéramos hacerlo mañana, pero insisto, espero mañana sólo jugar bien y mantenerme en la cima".

Necesitará su mejor golf, después de que Scheffler trepó en la tabla de posiciones en el TPC Scottsdale’s Stadium Course por segundo día consecutivo.

En peligro de perder su primer corte desde 2022 con una primera ronda inestable, Scheffler respaldó una segunda jornada de 65 con un 67 el sábado para acercarse a cinco golpes.

Ha estado en esta posición antes, remontando desde nueve golpes atrás para ganar el Abierto de Phoenix de 2022, su primera victoria en la Gira de la PGA.

"Voy a necesitar una ronda especial", dijo. "Comenzaré en los primeros nueve mañana, así que si puedo salir y hacer algunos birdies en los nueve hoyos más difíciles y ganar algo de impulso para la parte trasera, nunca se sabe lo que puede pasar".

Alcanzar a Matsuyama podría ser difícil.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

