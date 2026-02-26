americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Matsui es baja del Clásico Mundial con Japón y está en duda para iniciar la temporada con los Padres

PEORIA, Arizona, EE.UU. (AP) — El relevista de los Padres Yuki Matsui no lanzará por Japón en el Clásico Mundial y el estatus del zurdo para el juego inaugural de San Diego en la temporada dentro de un mes resulta incierto debido a una distensión en la ingle izquierda.

Matsui siguió lanzando desde terreno plano el jueves, una semana después de acortar una sesión de práctica de bateo debido al problema inguinal.

“Ahora mismo, sólo estoy continuando la progresión de lanzamientos, recuperando intensidades y distancias al practicar atrapadas”, les explicó Matsui a los reporteros. “Una vez que esté lo suficientemente bien, entonces empezaré a lanzar desde el montículo. Pero en cuanto a cuándo, todavía no lo sabemos”.

Matsui, de 30 años y que tiene marca de 7-3 con efectividad de 3,86 en 125 apariciones en dos temporadas desde que firmó un contrato de 28 millones de dólares por cinco años con los Padres, también comentó que aún no estaba seguro sobre el día inaugural de la campaña. El primer juego de San Diego es el 26 de marzo en casa contra Detroit.

Japón, campeón defensor del Clásico Mundial, abre esta edición contra Taiwán el 6 de marzo en el Tokyo Dome. Matsui fue reemplazado en el roster de Japón por el zurdo Yumeto Kanemaru, de los Chunichi Dragons.

“Tenía muchas ganas de jugar con ellos”, aseguró Matsui. “No creo que los juegos en Tokio, por la diferencia horaria, pueda verlos en vivo. Pero creo que van a llegar a la ronda en Miami. Y pienso que ahí es cuando podré verlos en vivo y animarlos”.

Antes de que Matsui se uniera a los Padres, tenía una efectividad de por vida de 2,40, 236 salvamentos y un WHIP de 1,11 a lo largo de 10 temporadas en el béisbol profesional de Japón.. Fue el lanzador más joven en las Grandes Ligas japonesas en alcanzar los 200 salvamentos.

Debutó en la liga japonesa a los 18 años en 2014 y fue elegido cinco veces al Juego de Estrellas con los Tohoku Rakuten Golden Eagles, liderando la Liga del Pacífico en salvamentos en 2019, 2022 y 2023.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como "terrorista" tras tiroteo en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter