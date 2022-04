A Jennifer Lopez le habría afectado el coqueteo entre Ben Afflec y Emma Hernan

Hace varias semanas JLo confirmó que Ben le pidió matrimonio por segunda vez, ya que en 2002 y 2004 estuvieron comprometidos. “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas) , mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio”, detalló la cantante en su portal On the JLo.