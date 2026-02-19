Mathurin anota 38 puntos en su debut como local con Clippers, que superan 115-114 a Nuggets

Compartir en:









Bennedict Mathurin, de los Clippers de Los Ángeles, realiza una clavada en el duelo ante los Nuggets de Denver, el jueves 19 de febrero de 2026 (AP Foto/Kyusung Gong) AP

Jamal Murray, de Denver, tuvo la oportunidad de empatar con tres tiros libres cuando quedaban 0,9 segundos, tras una falta de Derrick Jones Jr. Murray encestó los dos primeros antes de fallar el tercero, y el tiempo se agotó durante el rebote.

Kawhi Leonard sumó 23 puntos y Jones aportó 22 para ayudar a que los Clippers mejoraran a 21-7 desde el 20 de diciembre. Ambos equipos venían del receso del Juego de Estrellas.

Mathurin, adquirido desde Indiana en la fecha límite de traspasos, acertó 12 de 22 tiros de campo, mientras que Leonard se fue de 18-8 y anotó al menos 20 puntos por 34º partido consecutivo.

Nikola Jokic contabilizó 22 puntos y 17 rebotes por Denver. Murray anotó 20 puntos, Bruce Brown consiguió 19, mientras que Cam Johnson y Julian Strawther agregaron 18 cada uno.

Denver no contó con Aaron Gordon (isquiotibial) por décimo partido consecutivo, mientras que Peyton Watson se ha perdido los últimos cuatro por la misma dolencia.

Los ánimos se caldearon cuando quedaban 10:27 minutos, después de un tiro libre, cuando Yanic Konan Niederhauser, Kris Dunn y Mathurin, de los Clippers, se enredaron con Jonas Valanciunas, de los Nuggets, bajo el aro de Denver.

Dunn, Mathurin y Valanciunas fueron sancionados con faltas técnicas, y Denver convirtió un tiro libre para empatar 83-83. Los Nuggets igualaron 107-107 con 46 segundos restantes con una canasta cerca del aro por parte de Jokic. Los Clippers se pusieron arriba 115-112 con nueve segundos por jugar, gracias a dos tiros libres de Mathurin. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP