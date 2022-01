Una activista cubana identifica a una represora de Matanzas

" No solo participó en el arresto arbitrario el día 12 de noviembre de 2021, también ordenó un operativo policial para que nadie me viera entrar a la estación ", escribió.

Recientemente también expuso al teniente coronel Rogelio Cuesta de "El Técnico", instructor que lleva su caso.

"A Rogelio solo lo vi una vez. El intercambio con él fue muy hostil. Ese día me había desmayado y así me llevaron a interrogatorio. No tenía paciencia para el juego del gato y el ratón, por lo que entré por esa puerta con un: no voy a declarar, estoy en todo mi derecho", explicó en una publicación en su perfil de Facebook.

Embed

"Rogelio perdió la poca paciencia, empezó a dar alaridos y golpes en la mesa; sus amenazas me aseguraban más maldiciones que por romper un espejo. La situación se estaba saliendo de control. Le respondí que su actitud era machista y una franca coacción para obtener una declaración y que por tanto era ilegal porque estaba viciada. Rogelio nunca entendió mi jerigonza, pero logré que me sacaran de su oficina", explicó Sariego.

Según la activista, el oficial le pedía prisión preventiva y traslado para los calabozos de la prisión de mujeres.

"Nunca más lo he vuelto a ver, a pesar de que es él quien tiene la responsabilidad legal de investigar el hecho. Algún día la historia de la represión en esta Isla tendrá nombres, rostros y espero de todo corazón que se haga justicia", añadió.

"Estoy convencida de que un Partido por encima de la ley, un aparato coercitivo por fuera de la ley y un ministerio fiscal que no le importa preservar el Estado de Derecho, terminarán inevitablemente creando una crisis sin precedentes", concluyó.

Decenas de ciudadanos, activistas y periodistas independientes fueron interrogados o arrestados en Cuba antes y durante la jornada cívica por el cambio que convocó la plataforma ciudadana Archipiélago.

El grupo Justicia 11J dijo recientemente que, de las 93 personas detenidas en relación con el 15N, continúan en detención nueve. "Hemos confirmado la ejecución de dos juicios sumarios, una revocación de libertad y seis personas permanecen pendientes a juicio", señaló.