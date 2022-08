El Selfie de la muerte: revelan fotos de bomberos cubanos minutos antes de morir tras explosión en Matanzas

El domingo 7 de agosto, días después de anunciarse la desaparición de 14 bomberos, la esposa de Andy publicó una conmovedora nota en Facebook.

Screen Shot 2022-08-18 at 9.47.26 AM.png

Desgarrador mensaje de Amarilys a su esposo desaparecido Andy Michel Ramos Sotolongo (30 años)

“ No tengo palabras para expresar todo el dolor q estoy sintiendo toda la impotencia de saber q está indefenso sabrá Dios dónde y saber q no se si lo vuelva a ver me oprime el corazón solo quiero q vuelva ya como el me decía mi Titi Titi , mi bebé , mi peluchito , cosita y infinidades de cariño como lo caracteriza regresa ya q mi corazón no está aguantando si el aire te está faltando a mí me está llegando “

Añade imagen de la última vez que intentó contactarlo por whatsapp

Screen Shot 2022-08-18 at 9.47.13 AM.png

Estas fotos salen en medio donde peritos cubanos en Medicina legal informaron este miércoles que no podrán identificarse de manera absoluta los restos óseos de las 14 personas reportadas como desaparecidas durante el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

El doctor en Ciencias Jorge González, al frente del equipo de peritos forenses que emprendieron la búsqueda de los restos de los desaparecidos en el lugar donde ocurrió el siniestro, dijo en una conferencia de prensa que "no se ha podido realizar una identificación absoluta de los restos encontrados".

Screen Shot 2022-08-18 at 9.52.06 AM.png

El especialista en Medicina Forense aseguró en la rueda de prensa, transmitida en vivo por el perfil de Facebook del Canal Caribe, que se recuperaron 754 fragmentos óseos, de 14 agrupaciones de restos que se corresponden con la cifra de desaparecidos.

El suceso tiene un balance provisional de 2 muertos y 132 lesionados (de los que 17 permanecen hospitalizados).

Además, las 14 personas que permanecían desaparecidas —en su mayoría bomberos ya fueron declarados fallecidos combatiendo las llamas.

Las llamas afectaron a cuatro depósitos del parque industrial, de más de 50.000 metros cúbicos cada uno, con crudo para las centrales termoeléctricas del país y otros combustibles.

El fuego provocó fuertes explosiones, con llamaradas de varias decenas de metros, y una columna de humo negro tóxico que alcanzó a La Habana, a 104 kilómetros.

El Gobierno cubano no ha difundido estimaciones sobre el costo económico de este hecho, calificado ya como el mayor desastre industrial del país.

Fuente: Redacción de www.americateve.com