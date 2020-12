Dieciocho balseros cubanos llevan 23 días desparecidos

El grupo partió en un barco pesquero con abundante agua, enlatados y combustible para cruzar el mar que separa Cuba de Estados Unidos. "En ese tipo de barco solo les tomaría máximo dos días cruzar, pero ellos no tuvieron en cuenta el clima. Acá en Cárdenas nadie se atreve a hablar del tema por temor a represalias", dijo un vecino de la localidad que pidió mantenerse en el anonimato.

Los familiares aún tienen esperanzas de que los balseros aparezcan, aunque son conscientes de que las posibilidades son escasas.

En el grupo iban Jhonni Mirabal Terra, su primo Lázaro Raúl Mirabal León y Pedro Francisco Alonso Nápoles, dijo Alain Ajete Moreno, primo de Jhonni Mirabal.

Ajete Moreno describió a su familiar y a Lázaro Raúl Mirabal León como jóvenes a quienes la falta de oportunidades llevó al desespero y a embarcarse en un peligroso viaje que han hecho miles de cubanos durante décadas arriesgando sus vidas.

Jhonni Mirabal tiene tres hermanas y vive en casa de sus padres. "Es un joven muy alegre y servicial. Es la niña de los ojos de su madre. Ella se encuentra desperada, no duerme, no come y se la pasa llorando", dijo Ajete Moreno. "Lázaro Raúl Mirabal León vive con su padre", añadió.

"Todos en Cárdenas están consternados. Duele que la vida de estos jóvenes poco importe al mundo. Las pocas veces que he podido hablar con mi tía, ella me suplica que averigüe, que hable con los gobiernos para que los busquen. Ella tiene fe en que estén vivos", expresó Ajete Moreno, quien actualmente se encuentra en México.

El propio Ajete Moreno intentó varias veces hacer el cruce como balsero. Tres de ellas fue detenido por los guardacostas de Estados Unidos y devuelto a la Isla. En las otras ocasiones se vio obligado a regresar por condiciones de tiempo adversas.

Mantiene la esperanza de que los 18 emigrantes estén vivos. "Ninguno de ellos supera los 30 años. Mi tía dice que están vivos, una madre presiente esas cosas".

"Lanzo un grito de auxilio a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, México, a la ACNUR y a la ONU, para que busquen por mar y tierra a estos 18 jóvenes. Sus madres, hermanas sufren. Guardan la esperanza de que estén a la deriva, pero vivos. Ellos solo buscaban la libertad", dijo Ajete Moreno. Pidió también solidaridad a "los barcos que cruzan el Golfo de México y el Caribe".

El 29 de noviembre a la familia de Jhonni Mirabal le llegó la información de que los 18 balseros estarían en una isla llamada Los Cocos, pero que les había sido imposible comunicarse. Sin embargo, en la zona no hay ninguna isla con ese nombre.